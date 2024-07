Alonso onthult rol in F1-film met Brad Pitt

Afgelopen weekend in Silverstone werden er weer opnames gemaakt voor de F1-film met Brad Pitt in de hoofdrol. Naast Pitt en de andere acteurs, zullen ook de hoofdrolspelers uit de Formule 1 te zien zijn, Fernando Alonso heeft zijn rol al verklapt.

De opnames waren in Silverstone overduidelijk zichtbaar voor de buitenwereld. Op de baan, in de paddock, in de pitstraat en zelfs in de mediapen werden er beelden geschoten. Vorig jaar waren Pitt en consorten ook al aanwezig, maar toen werden de opnames stilgelegd vanwege de stakingen in Hollywood. Nu ging alles gewoon door, en leken de coureurs enthousiaster dan ooit. Ook Fernando Alonso kon zijn enthousiasme niet verbergen.

Na afloop van de Britse Grand Prix draaide Alonso namelijk wat scènes met de filmploeg. Het kostte hem geen moeite, zo liet hij na afloop van de race en zijn opnames weten aan RaceFans: "Ik heb het niet geoefend hoor. Het was ook helemaal niet zo moeilijk, en ik hoop ook dat het er op het doek mooi uit zal zien." De opnames moesten wel worden verplaatst, want volgens Alonso was het de bedoeling dat er na afloop van de kwalificatie in de mediapen zou worden gefilmd. Dit werd dus een dagje opgeschoven.