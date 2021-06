Vooruitblik F1: Kan Max Verstappen het Wilhelmus opnieuw doen klinken? En gaat het regenen tijdens de F1 GP van Stiermarken?

Het weer voorspellen blijkt op de Red Bull Ring in Oostenrijk altijd een moeilijke zaak. Vandaag is dat niet anders: de kans dat het gaat regenen tijdens de race is 30%, voorspelt weeronline.nl

Zij melden: "Als er een onweersbui ontstaat verplaatst deze bui zich maar langzaam. Een bui die het circuit nat maakt moet dus vlakbij of er zelfs precies boven ontstaan. De kans dat dit tussen 14:00 en 17:00 gebeurt is circa 30 %. De kans dat het droog blijft is dus groter."

Kans op regen wordt verschillend ingeschat

Elders wordt voorspeld dat de kans 70 % zou zijn dat het zal regenen als de Grand Prix een half uur onderweg is. Vanwege de bergachtige omgeving zou het lastig zijn om een accurate voorspelling te doen. Volgens weeronline zou een eventuele bui zich boven de baan moeten ontwikkelen omdat er weinig wind staat. Als het dan gaat regenen, zou het ook gelijk een serieuze regenbui kunnen zijn. Het kan dus nog alle kanten op vanmiddag in Spielberg.

Max Verstappen vertrekt vanaf pole position met titelrivaal Lewis Hamilton naast zich. Achter hen start Lando Norris vanaf de derde plaats, schuin achter hem start Sergio Perez op de zachte band. Red Bull Racing heeft dus een sterke uitgangspositie en de eerste taak voor Perez is om Norris zo snel mogelijk voorbij te gaan. Daarna zal hij druk moeten gaan zetten op Lewis Hamilton, kondigde Christian Horner al aan. Hamilton start evenals Verstappen op de mediums.

Vier op een rij voor Red Bull Racing?

Verstappen is er alles aan gelegen om deze race te winnen: het zou zijn veertiende zege in de Formule 1 zijn. Mochten Perez of Verstappen winnen, dan betekent dit een vierde Grand Prix-overwinning op rij voor Red Bull Racing.

Max Verstappen zelf zegt dat hij denkt dat het droog blijft vandaag tijdens de race. Verstappen zei: "Ik denk niet dat het gaat regenen, maar ik verwacht een close gevecht, zoals wij dat zagen in Frankrijk."

Max Verstappen: "Ik ben er klaar voor, het team is er klaar voor"

In een video op het F1-kanaal op YouTube zegt Max Verstappen tegen presentator Will Buxton: "Ik ben er klaar voor. Ik weet wat ik moet doen op de baan."

Verstappen zegt ook: "Ik voel mij er klaar voor, het team heeft het in het verleden bewezen te kunnen.

Verstappen is meer dan ooit in staat om zich volledig op het wereldkampioen te kunnen richten, vertelt de Limburger.

Verstappen: "Ik ben altijd een makkelijke en kalme persoon naast de baan. Er is weinig dat mij nog kan afleiden in het leven. Ik weet wat ik moet doen op de baan, dat maakt je leven veel makkelijker en er zijn niet zoveel twijfels. Je kunt alleen je best doen, toch? Ik probeer dat altijd te doen en voor mij werkt deze benadering heel goed."

Buxton wil weten of Verstappen ook zwakke punten bezit.

Dan blijft het even sil.

Vervolgens zegt Verstappen: "Zelfs als je die had, dan probeer je dat niet te laten zien. Je bent niet perfect, maar dat is niemand. Maar ik denk dat het goed genoeg is vergeleken met de anderen", vertelt Verstappen zelfverzekerd en realistisch.

Strategisch voordeel voor Red Bull Racing?

Volgens het Algemeen Dagblad heeft Christian Horner strijdbare taal geuit. De krant citeert de baas van Red Bull Racing: "Sergio moet snel langs Lando Norris, wat denk ik mogelijk is. En dan kan vol de druk er op bij Hamilton, op zoek naar maximaal resultaat.’’

Ook Mercedes voorziet een strategisch interessante middag, of het nu gaat regenen of niet. Lewis Hamilton zal een regendruppel wellicht goed kunnen waarderen. Verschillen zijn klein, maar Lewis Hamilton gaf eerder al aan dat de Red Bull meer snelheid heeft op de rechte stukken.

Hieronder zien we het verschil tussen de snelle ronde van Verstappen en de net iets minder snelle ronde van Lewis Hamilton.

Wilhelmus klonk al op het podium in Oostenrijk: Klinkt het vanmiddag wederom?

Larry ten Voorde liet het Wilhelmus al klinken door de race in de Porsche Supercup te winnen op de Red Bull Ring.

Kan Max Verstappen het Nederlands volkslied vandaag voor de tweede keer laten klinken in Spielberg, Oostenrijk?

Wat verwachten jullie van deze Grand Prix van Stiermarken?