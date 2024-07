Verstappen blijft onbestraft na incident met Hamilton

Max Verstappen kende vandaag een enorm frustrerende dag in Hongarije. Hij worstelde met zijn RB20, hij was niet blij met zijn strategie en hij moest zich ook nog melden bij de stewards. Dat leverde hem echter geen straf op.

Verstappen probeerde in de slotfase van de Hongaarse Grand Prix zijn voormalig titelrivaal Lewis Hamilton in te halen. Hij dook aan de binnenkant van Hamilton bij het ingaan van de eerste bocht, maar daar was geen ruimte. Verstappen raakte het wiel van Hamilton vloog door de lucht en viel terug. De stewards bekeken het moment, maar ze gingen niet over tot een straf. Volgens de stewards bewoog Hamilton niet echt onder het remmen en was er meer sprake van een race-incident.