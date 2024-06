Vettel wijst beste tegenstanders aan: "Lewis en Michael".

Sebastian Vettel is al sinds eind 2022 met racepensioen. Dat betekent echter niet dat de Duitse viervoudig wereldkampioen de sport de rug toe heeft gekeerd. Hij volgt alles nog, maar hij vindt het moeilijk om te kiezen tussen Michael Schumacher en Lewis Hamilton.

Vettel hing na de seizoensfinale van 2022 zijn helm aan de wilgen. De Duitser ging zich meer focussen op zijn familie, maar hij laat zijn gezicht nog regelmatig op de circuits zien. Vorige maand was hij bijvoorbeeld nog aanwezig in Imola om Ayrton Senna en Roland Ratzenberger te eren. Vettel heeft veel respect voor de legendes uit de geschiedenis van de sport, en hij denkt ook aan de coureurs waar hij zelf tegen heeft gereden.

Beste coureurs

Vettel vindt het echter lastig om te kiezen tussen de grote namen uit de geschiedenis van de Formule 1. In een interview met talkSPORT krijgt Vettel de vraag wie de beste coureur is waar hij ooit tegen heeft geracet: "Ik zou dan zeggen Michael en Lewis. Waarom ik die keuze maak? Omdat de cijfers echt voor zichzelf spreken in deze situatie. Maar Michael was mijn held en Lewis is statistisch gezien de beste."

Alonso

Toch ziet Vettel zowel Schumacher als Hamilton niet als zijn grootste rivaal. De Duitse viervoudig wereldkampioen krijgt de vraag wie zijn zwaarste concurrent in zijn loopbaan was. Zijn antwoord is duidelijk: "Fernando Alonso. Ik heb spannende titelgevechten en close calls met hem gehad tijdens mijn loopbaan. Over het algemeen is hij het soort coureur die er altijd staat, hij is altijd enorm competitief. Dus ja, ik denk dat hij mijn zwaarste concurrent is geweest."