Horner begrijpt zwaar gefrustreerde Verstappen: "Moeten meer performance vinden"

Max Verstappen was afgelopen weekend niet blij met zijn werkgever Red Bull Racing. De Nederlander ergerde zich aan de beslissingen van het team, en dat liet hij luid en duidelijk weten over de boordradio. Christian Horner begrijpt de frustratie van zijn coureur wel.

Verstappen kwam op geen enkel moment in aanmerking voor de zege in Hongarije. Op de Hungaroring kon hij de ijzersterke McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris op geen enkel moment uitdagen. Hij was tevens niet blij met de acties van zijn team aan de pitwall. Verstappen was van mening dat dit niet de bedoeling was, en hij vond dat er snel iets moest gebeuren. Hij schold woedend zijn teamgenoten uit.

Red Bull-teambaas Christian Horner begreep de frustratie van zijn coureur wel. De Britse teambaas legde de situatie na afloop van de race uit bij de internationale media: "Max was gefrustreerd, dus je kunt dat wel begrijpen. Hij heeft een directe communicatielijn met zijn engineer Gianpiero Lambiase, het is iets wat ze samen zullen bespreken." Horner vond de felle radioberichten van Verstappen ook niet te ver gaan: "Ik denk dat iedereen ziet dat wij meer performance moeten vinden. Iedereen werkt er hard aan om dit voor elkaar te krijgen. We zullen discussies achter de gesloten deuren gaan voeren."