Russell kijkt naar de lucht en doet een regendans

George Russell zei dat hij hoopt op regen voor de race van deze middag. Op Paul Ricard was het gisteren al enigszins bewolkt rondom de heuvels en bergen in de buurt van het circuit, waardoor de Williams-coureur hoopt dat er wat chaos komt door de regen.

Russell behield zijn 100% record door zijn Williams-teamgenoten te overtreffen en door te gaan naar het tweede deel van de kwalificatie dit seizoen, waarbij hij een Q1-sessie doorstond met twee rode vlagperiodes. Die kwam hij uiteindelijk ternauwernood door, maar het was niet zijn beste prestatie zo zei hij zelf.

De Brit zei over zijn kwalificatie: "Het was een lastige sessie. Ik dacht dat ik Q2 niet zou halen omdat ik vanaf mijn eerste ronde veel verkeer had. Toen kwam natuurlijk de rode vlag en had ik het geluk dat ik Q2 haalde. Het was een goede ronde, er zaten waarschijnlijk nog een paar tienden in, om eerlijk te zijn."

"We hebben ons gekwalificeerd op de mediums, wat volgens mij pas de tweede keer was dat ik dit weekend reed op die banden."

Regenrace

De race wordt altijd een lastig verhaal voor het achterhoede team, maar Russell ziet toch mogelijkheden om misschien punten te scoren: "Het is lastig om te voorspellen maar alles draait om de race. De regen lijkt in de lucht te hangen als ik naar de lucht kijk en volgens onze informatie blijft het dit weer. Ik ga een regendans doen, dat zou ons kansen geven en mogelijkheden."