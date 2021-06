McLaren roept FIA om duidelijkheid: "Pirelli heeft een veilig product gemaakt"

McLaren heeft de FIA ​​opgeroepen iets te doen aan het gebrek aan transparantie van partijen die betrokken zijn bij de crashen veroorzaakt door de falende Pirelli-banden in Bakoe. Zowel Lance Stroll als Max Verstappen crashten tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan na plotselinge bandenpech, waarbij hun teams geen waarschuwing vooraf kregen via de sensoren op de auto's.

Verwijten

Pirelli voerde in de nasleep een onderzoek uit en verklaarde dat er geen fouten waren met de banden die de crashes veroorzaakten, maar dat ze in plaats daarvan te wijten waren aan de druk waarmee Aston Martin en Red Bull ze lieten rijden.

Beide teams brachten vervolgens snel hun eigen verklaringen naar buiten waarin ze elke verantwoordelijkheid van hun kant ontkenden.

Inmenging McLaren

McLaren-teambaas Andreas Seidl zegt dat de FIA ​​moet ingrijpen en ervoor moet zorgen dat de zaken door alle betrokkenen transparanter worden gemaakt, zodat iedereen kan begrijpen wat er werkelijk is gebeurd.

"Dat moet van de FIA ​​komen, want zij hebben de macht om te beslissen wat hier in dit geval transparant moet worden gemaakt", zei hij bij Paul Ricard. “Uiteindelijk gaat het om beide partijen die betrokken waren bij wat daar gebeurde. Er zijn aannames over wat er werkelijk is gebeurd. Er is veel kritiek op Pirelli, maar uiteindelijk is het niet iets waar we achter staan, omdat Pirelli dit jaar een veilig product heeft geproduceerd."

“Als je in Bakoe met de auto binnen de reglementen reed en de voorschriften van Pirelli volgde, was er geen probleem met de banden. Daarom denk ik dat het belangrijk zou zijn dat de hele paddock transparant is over wat er werkelijk is gebeurd en wat deze mislukkingen uiteindelijk veroorzaakte."

Spanning

Het bestuursorgaan heeft een technische richtlijn voor de Franse Grand Prix uitgevaardigd om de regels op het gebied van bandenspanning te verduidelijken.

Seidl steunt deze actie, maar zegt dat het niet nodig had moeten zijn omdat de regels al duidelijk genoeg waren. “Vanuit het oogpunt van McLaren verwelkomen we de activiteiten aan de kant van de FIA om deze verificaties tegelijkertijd uit te voeren, maar ze waren niet echt nodig. De regels waren volgens ons duidelijk."

"Er is een duidelijke reden waarom we de voorschriften van Pirelli krijgen en waarom deze voorschriften van kracht zijn. Als team zijn we ons daar volledig van bewust en we weten dat we verantwoordelijk moeten handelen met deze voorschriften binnen de regelgeving om ervoor te zorgen dat we onze coureurs niet in gevaar brengen."