Achtergrond: Nikita Mazepin geeft zichzelf een cijfer voor zijn turbulente debuut in F1

Nikita Mazepin geeft zichzelf een 'vier' voor zijn prestaties tot nu toe tijdens zijn debuutseizoen bij Haas in de Formule 1.

Het wordt alleen helaas niet duidelijk of die vier is als vier uit vijf, vier uit de tien of vier uit de honderd.

Worsteling met de auto, zijn rol als F1-coureur en beeldvorming

De Russische Haas F1-coureur kent een stormachtig debuut in de Formule 1 waarbij hij zowel op als naast de baan al voor de nodige consternatie zorgde. Nikita Mazepin worstelt niet alleen 'big time' met zijn Formule 1-bolide; misschien is de nog grotere worsteling wel de beeldvorming over hem. Zo werd hij al de grond in geschreven en geboord voordat hij überhaupt al een meter gereden had dit seizoen.

'Kinderclubje voor miljardairs-zoontjes'

Lees bijvoorbeeld hoe de 22-jarige Russische coureur afgelopen week nog terug sloeg na de klacht van Lewis Hamilton dat de Formule 1 lijkt te zijn verworden tot een clubje voor milardairs kinderen.

Ja-knikkers en een gouden paplepel

De in Moskou geboren Mazepin is de zoon van miljardair Dmitry Mazepin, die zijn schaapjes op het droge heeft vanwege zijn banden met Poetin en zijn heerschappij in de Russische chemische industrie. Ook de Russische olie-business levert vader Mazepin geld als water op: de man wordt letterlijk en figuurlijk omgeven door ja-knikkers. In die weelde groeit de nog jonge Nikita op, gevoed met een gouden paplepel.

Zoals onze huis-columnist voorafgaande aan het seizoen al verwoordde: 'De aanwezigheid van Nikita Mazepin in de Formule 1 berust louter op de inhoud van de portemonnee van vader Dmitry.'

Voordat er überhaupt een meter gereden was, lag Mazepin dus al om meerdere redenen ver achter op zijn teamgenoot. Het maakt het debuutseizoen van Mazepin onnoemelijk veel zwaarder dan een debuut in de Formule 1 sowieso al is: temeer omdat hij het opneemt tegen de zoon van de grote racelegende Michael Schumacher.

Als F1-debutant staat elke jongeling volop in de schijnwerpers, maar dat krijgt allemaal nog een extra dimensie als je als miljardais-zoon debuteert naast de zoon van Michael Schumacher: directe teamgenoten zijn altijd de eerste referentie. Mazepin heeft een zware dobber aan Mick Schumacher.

Controverse op en naast de baan

'Rijkelui's Zoontje' Mazepin maakte al een aantal bijzondere momenten mee op het circuit, maar ook daarnaast. Met regelmaat komen Mazepin's uitlatingen via de boordradio niet al te sterk over. Inderdaad; wie op youtube filmpjes over Mazepin opzoekt, krijgt al snel bijzondere boordradio's te horen of spins te zien. Telkens lijkt het dat Mazepin worstelt om het niveau van de Formule 1 aan te kunnen. Mazepin worstelt met zijn bolide, zijn rol in het team, maar ook met de vraag van anderen: namelijk in hoeverre Mazepin als coureur een F1-zitje waardig is.

Online wordt de 22-jarige rookie dan ook meedogenloos in de pan gehakt. Lando Norris nam het onlangs in een video voor Mazepin op, zo vertelde Mazepin daar enorm gesteund door te voelen.

Moeilijk een houding weten te geven

Alle spanning, beeldvorming en consternatie rondom zijn persoon en zijn aanwezigheid in F1 leidt ertoe dat Mazepin zich soms moeilijk een houding lijkt te kunnen geven. Zo leunt hij ongepast, overdreven amicaal en semi-patserig met zijn armen tegen de schouders van zijn engineers, terwijl hij net weer verslagen is door Mick Schumacher tijdens een kwalificatie. Ook zien we een ongemakkelijke Mazepin bij persconferenties, waarbij hij een ongemakkelijke 'box' (vuist tegen vuist als begroeting, red.) uitwisselt met zijn collega-coureurs, mensen die hij vanwege de corona-bubbels al amper ziet of spreekt, op alleen dergelijke ongemakkelijke persmomentjes na.

Mazepin is constant onderwerp van gesprek

Er is altijd wel iets controversieels om hem te doen, zo blijkt tijdens de eerste zes races van 2021. De afgelopen Grand Prix vond dan ook het meest recente relletje plaats met Mazepin als hoofdrolspeler. Tijdens de laatste meters van de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe maakte Nikita Mazepin een gevaarlijke, in potentie wellicht zelfs dodelijke, manoeuvre richting Mick Schumacher. Het gebeurde allemaal toen de jonge Duitser Mazepin rechts inhaalde, bij snelheden van ver boven de 300 kilometer per uur. U heeft er veel over kunnen lezen hier, op GPToday.

De 22-jarige Russische Nikita werd door een Russische website gevraagd om zichzelf een cijfer te geven voor zijn eigen prestaties tot nu toe gedurende zijn nog maar jonge maar veelbesproken loopbaan in de F1.

Ruimte voor verbetering

Mazepin oordeelt zelf ook dat er veel ruimte voor verbetering is. Voorafgaand aan het seizoen al joeg hij velen tegen zich in het harnas door het posten van een schandalige video op zijn social media. Tijdens zijn eerste raceweekend in Bahrein spinde Mazepin al na drie bochten van de baan, en het zou niet zijn laatste schuiver zijn. Wel is het zo dat ook de prestaties van Mick Schumacher aantonen dat de Haas-bolide moeilijk te besturen is; het voert wellicht niet eens te ver als men spreekt van een zeepkist op wielen.

Terug naar de vraag welk cijfer Mazepin zichzelf zou geven.

Hij antwoordt: "Als ik deze vraag had gekregen direct na Bahrein, dan had ik mijzelf een hele lage score gegeven", zo erkent Mazepin.

De coureur versus de auto

"Maar na uitgebreide analyse van de laatste paar races, blijkt toch wel dat de oorzaak van mijn slechte resultaten en pogingen in de eerste drie races vooral te verwijten zijn aan de auto zelf. Als je dat in ogenschouw neemt, dan zou ik mijzelf waarschijnlijk een vier hebben gegeven."

Haas was gedoemd achteraan te rijden in 2021

Het Haas F1-team wist voorafgaande aan dit seizoen al dat het geen gemakkelijk jaar zou worden. Er is weinig energie en geld gestoken in de ontwikkeling van de auto, want het Amerikaanse team heeft de focus al vroeg verlegd naar 2022 en daarna. Logische strategie, aangezien er dan met geheel nieuw ontworpen bolides geracet wordt die moeten voldoen aan rigoureus andere vereisten. Het is dan ook voor niemand een grote verrassing dat het Haas F1- team dit jaar stijf achteraan opereert.

Mazepin leert omgaan met teleurstellingen

Mazepin is jong, maar niet helemaal onbezonnen. In 2019 leerde hij omgaan met teleurstellingen in de Formule 2, zo vertelt hij. Het tweede jaar dat hij in dezelfde klasse reed, werden zijn prestaties al aanzienlijk beter.

Mazepin: "Voor 2019 was ik gewoon mentaal niet voorbereid op de kans dat de resultaten ook maar iets tegen zouden zitten", vertelt hij openhartig aan de Russische website sports.ru.

"Je wilt het altijd zo goed mogelijk doen en jezelf laten zien. Maar helaas, in de racerij, net als ook geldt voor andere dingen in het leven, krijg je niet altijd het resultaat dat je wilt", zo klinkt hij realistisch.

Mazepin vertelt dat hij het allemaal niet gemakkelijk is voor hem dit debuut-jaar.

"De druk in de Formule 1 is onvergelijkbaar met enige andere serie. Ik denk echter wel dat ik er correct op reageer met enige waardigheid."

