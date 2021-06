Mazepin wilde Schumacher "niet laten schrikken" met agressieve beweging op volle snelheid

Nikita Mazepin zegt dat hij niet van plan was zijn Haas-teamgenoot Mick Schumacher "te laten schrikken" in de laatste ronde van de Formule 1 Grand Prix van Bakoe in Azerbeidzjan.

In de laatste meters van de race brulde Mick Schumacher op de radio: "Wil hij ons vermoorden?" Daarna volgde tot vijf keer toe een verbaasde "wow" uit de mond van de zoon van Michael Schumacher.

Mazepin deed de wenkbrauwen fronsen met zijn agressieve verdediging ten opzichte van zijn teamgenoot Mick Schumacher. Op hoge snelheid denderden de auto's richting de finish terwijl Schumacher rechts voorbij ging aan Mazepin. De Russische coureur maakte een zwenkende beweging naar rechts, maar ontdekte op het laatste moment dat Schumacher er al naast zat, waarna hij net voldoende ruimte liet voor de Duitser.

Volgens Ralf Schumacher verdient Mazepin een flinke draai om zijn oren in de vorm van een raceverbod of een stevige straf. Ook voormalig Mercedes-voorman Norbert Haug is die mening toegedaan.

Ook voormalig Mercedes-baas Norbert Haug verdedigde de jonge Duitser.

"Mick is een heel redelijke man, dus als hij luidruchtig wordt, denk ik dat hij daar alle reden voor heeft", zei hij tegen Sky Deutschland.

"Schumacher moet met vuist op tafel slaan"

"In dit geval zou hij heel, heel luid moeten zijn terwijl hij met zijn vuist op tafel slaat tijdens de team debriefing. Hopelijk deed hij dat", voegde Haug eraan toe.

"Misverstand"

Mazepin was tot nu toe controversieel en impopulair zowel op als naast de baan tijdens zijn nog jonge F1-carrière, maar hij houdt vol dat het voorval met Mick Schumacher gewoon een "misverstand" was.

"In de Formule 1 is iedereen een racer van topklasse, dus niemand probeert iemand anders bang te maken", zo wordt Mazepin geciteerd door het Russische sports.ru.

Hij vervolgt: "In Bakoe was het gewoon een misverstand op basis van mijn ervaring en mijn verwachtingen van wat Mick aan het doen was."

"Dat doet iedereen"

De 22-jarige Russische coureur vervolgt: "Meestal gebruiken coureurs de binnenlijn bij het inhalen, omdat dat het beste is om te kunnen remmen. Ja, ik begon mijn poging om te blokkeren te laat, maar dat doet iedereen."

Mazepin veegt zijn straatje verder schoon door te zeggen: "En ik had geen idee dat Mick aan de buitenkant zou willen blijven. Toen ik hem in de spiegels zag, keerde ik meteen terug naar mijn oorspronkelijke lijn. Als ik was doorgegaan, hadden we elkaar waarschijnlijk geraakt."

Mazepin doet het gevaarlijke moment van de hand als een verschil van inschatting tussen hem en Schumacher. "'Dit moment was slechts een misverstand. Ik dacht dat Mick naar links zou gaan, zoals bij elke inhaalbeweging in de race. Maar hij ging naar rechts."

Mazepin vervolgt zijn betoog: "Waarschijnlijk speelde het moment ook een rol: het was namelijk de laatste ronde en dit had ik niet verwacht. Maar ik heb zeker niemand proberen bang te maken."

Volgens Guenther Steiner is de lucht tussen de twee inmiddels geklaard. Racedirecteur Michael Masi erkende het moment te hebben gemist. Hij gaat video's terugkijken en zal zo nodig gesprekken voeren met Nikita Mazepin en Mick Schumacher, liet hij na de race weten.