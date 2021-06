Nikita Mazepin slaat terug naar Lewis Hamilton over "miljardairs-kinder-club"

Nikita Mazepin slaat terug naar Lewis Hamilton na aanleiding van zijn klaagzang dat de Formule 1 zou zijn geworden tot een kinderclubje voor miljardais-zonen.

De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 merkte onlangs op dat de Formule 1 wordt overspoeld door coureurs als Lance Stroll, Nikita Mazepin en Nicholas Latifi, allemaal zonen van bemiddelde zakenmannen bekend om hun vermogen en het imperium dat zij wisten op te bouwen.

De zoon van de Russische miljardair Dmitry Mazepin zegt tegen sports.ru: “Elke nieuwe coureur in de Formule 1 heeft steun ontvangen van sponsoren."

Mazepin vervolgt: “Sommigen maken enenergiedrankjes, een andere is de rijkste man in Mexico, het zijn allemaal mensen die op de grid staan vandaag en we kunnen ook over hen allemaal gaan praten.”

Volgens Mazepin heeft hij geen persoonlijke problemen met Lewis Hamilton.

“Wij hebben altijd een heel correcte relatie gehad. Wij hebben niet veel gepraat, maar in de paddock is iedereen heel erg netjes dus ik voel niets negatiefs”, aldus Mazepin.

Mazepin bedankte Lando Norris die de Russische 22-jarige nieuwkomer in de Formule 1 online verdedigde als hij werd aangevallen en weggehoond.

“Mijn manager heeft gewerkt met Lando en hij stuurde mij een video. Ik denk dat hij zichzelf ook in moeilijke situatie heeft bevonden in zijn loopbaan. In het filmpje was hij het niet eens met diegenen die zich verzamelden en hatelijk tegen mij deden online. Ik moet zeggen dat ik daar heel blij mee was, ik heb altijd een goede relatie met hem gehad.”

Mazepin heeft ook steun gehad van een aantal wereldkampioenen vertelt hij tegen de Russische website. “Vanwege covid zitten de Formule 1-teams opgesloten in hun bubbels dus ik heb eigenlijk heel weinig mensen gezien en gesproken.”

“Van de coureurs die ik heb gezien, heb ik een goede verstandhouding met hen allemaal. Ik zou vooral de oudere generatie willen benoemen: Alonso en Vettel. Hele aardige mannen.”

Mazepin besluit: “Ik herinner mij hen als kind altijd te hebben gezien als super helden en nu zie ik dat zij heel open en heel gewoon zijn.”