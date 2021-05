Lewis Hamilton betreurt dat de Formule 1 "terug gaat in de tijd"

Met de nieuwe regels voor 2022 gaat de Formule 1 terug in de tijd. Normaal gesproken is de ontwikkeling in de Formule 1 juist het neusje van de zalm en een voorbode van techniek die in straatauto's terug zal komen.

Niets is minder waar, met de regelgeving vanaf volgend seizoen gaat de Formule 1 terug in de tijd, meent Sir Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton: "Ik heb een test gedaan met de 18-inch banden om te begrijpen wat het verschil is en wat dat betekent voor mij als coureur. De auto's worden zwaarder en langzamer, en dat is voor mij een stap terug in de tijd."

Hamilton is dus niet erg onder de indruk van de nieuwe weg die de Formule 1 lijkt in te slaan qua technische ontwikkeling.

Beleid

Hamilton: "We moeten sneller en efficienter te werk, deze auto's waren beter toen ze lichter waren. De mensen die de touwtjes in handen hebben maakten hun keuzes en ik denk dat wij daar verder niets aan kunnen doen. "

Coureurs van nu

Lewis Hamilton kijkt naar het huidige Formule 1-veld en denkt dat de sport niet toegankelijk is voor gewone jongens. Hij wil er niet mee zeggen dat de huidige coureurs "slecht" zouden zijn, maar hij ziet wel dat er veel zonen van vermogende types rondrijden in wat de pinnacle van de autosport zou moeten zijn; het neusje van de zalm dus.

"Miljardairs-kinder-club"

Hamilton denkt dat de sport door een tijdperk gaat waarin de Formule 1 zou kunnen worden getypeerd als een "miljardairs-jongens-club".



De snelle Brit doelt daarmee op Lance Stroll, Nicholas Latifi, Nikita Mazepin, maar ook Lando Norris, Mick Schumacher en anderen die ook miljonairs en miljardairs als vader hebben.

"Ik weet niet wat ik belangrijker vind, en ik weet niet of ik kan oordelen of het nu een goede of slechte generatie is", aldus de 36-jarige Hamilton tegen de Spaanse krant AS.

Toegankelijk

Lewis vervolgt zijn betoog: "In mijn geval kwam ik samen met Nico (Rosberg, red.) en Kubica, Alonso was net iets voor mij en het was het Schumacher-tijdperk, zoals er altijd een tijdperk zal zijn. Voor mij persoonlijk leven wij nu in een tijd die geworden is tot een miljardairs-jongens-club."

Hamilton analyseert verder: "Als ik het opnieuw zou moeten doen om mij op te werken vanuit een arbeiders gezin, dan zou het nu onmogelijk zijn geweest om hier vandaag te staan. De andere jongens zouden gewoonweg teveel geld hebben."

Volgens Lewis Hamilton is het dus zaak dat dit wordt erkend en aangepast. Hij houdt zijn pleidooi tijdens het weekend van de 'rich, wealthy and famous' in Monaco, waar dit weekend de internationale jetset neerstrijkt om decadent te genieten van de hoogste tak van autosport.

Bescheiden achtergrond

Hamilton zegt: "We moeten zorgen dat dit verandert zodat dit nog een bereikbare sport blijft. Voor de rijken, maar ook voor de mensen van een meer bescheiden achtergrond."