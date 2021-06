Sergio Perez lijkt zijn stoeltje bij Red Bull Racing veilig te hebben gesteld met winst in Bakoe

Red Bull Racing-adviseur Dr. Helmut Marko, wiens adviezen vrijwel altijd worden opgevolgd bij het team van Max Verstappen, zegt dat Sergio Perez zijn stoeltje voor volgend jaar veilig heeft gesteld voor volgend seizoen bij Red Bull na zijn winst in de Azerbeidzjan Grand Prix in Bakoe.

Perez voorspelde voorafgaand aan het seizoen dat hij vijf race nodig had om te wennen aan zijn nieuwe team en auto. De zesde race wist hij te winnen toen Max Verstappen een paar ronden voor het einde uitviel als gevolg van een klapband van Pirelli.

Auto, Motor und Sport spreekt met de Oostenrijkse Red Bull-adviseur en vraagt of Perez zijn plek naast Verstappen bij Red Bull rechtvaardigt met zijn prestaties bij Red Bull.

"Ja", antwoordt Marko.

Marko: "Hij integreert heel goed binnen het team. Hij is een goede team player." Eerder zette Marko de nodige druk op Perez om snel te gaan presteren en zich aan te passen aan Red Bull Racing. Tijdens het raceweekend in Bakoe was de 31-jarige Mexicaan het hele weekend al snel.

"Hij was constant vooraan, maar dat was ook in Monaco al zo. Zodra hij in schone lucht komt te rijden zet hij vergelijkbare of zelfs snellere tijden in vergelijking met Max Verstappen. Dat maakte de overcut ook mogelijk in Bakoe."

Sinds het afscheid van Daniel Ricciardo worstelde het team in het vinden van een geschikte teamgenoot naast Max Verstappen. Zo werden Alexander Albon en Pierre Gasly gewogen en te licht bevonden. Volgens Marko kwam de Mexicaan wel tekort in de kwalificaties dit jaar, maar dat gaat nu ook langzaam de juiste kant op. "Dat lost zichzelf langzaam maar zeker op", zegt de Red Bull-adviseur in Auto, Motor und Sport.