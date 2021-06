Mercedes houdt vast aan ingeslagen weg, ook nadat Honda updates aankondigt voor Verstappen en Perez

Mercedes verandert niet van koers, ook niet nu Toto Wolff als teambaas heeft gezegd dat de huidige prestaties van het team 'onacceptabel' zijn.

De opmerkingen van de Oostenrijkse teambaas van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vallen samen met berichten dat Honda volgend weekend met een update qua motoren afreist naar Paul Ricard voor de Franse Grand Prix.



Auto Motor und Sport bericht dat de motoren meer vermogen zouden leveren als gevolg van verbeteringen op het gebied van de betrouwbaarheid.



"Wij hebben al aanpassingen doorgevoerd in onze planning van de ontwikkeling", zei Toto Wolff. Onlangs liet hij al weten dat het team zich al richt op de auto van 2022 en de jaren daarna. Vanaf volgend jaar zijn de auto's vrijwel compleet nieuw, en dus biedt het ontwerp van de auto van 2022 nieuwe grote technische uitdagingen.

"Wij gooien niet zomaar ineens alles ondersteboven omdat wij twee slechte races hebben gehad. Zeker Monaco en Bakoe zijn voor ons de slechtste racebanen voor ons", zo liet Toto Wolff weten.

Hij vervolgt: "Wij moeten wel erkennen dat wij onder onze standaarden opereren."

Lewis Hamilton waarschuwde al dat zijn team "sterker terug moet komen" in de komende races. Volgens verschillende berichten zou Mercedes de afstelling van de auto van 2021 moeten aanpassen.

"Het is onacceptabel dat wij seconde na seconde verliezen direct na een pitstop totdat wij de auto weer aan het werk krijgen in een raamwerk waarin in het weer werkt", zei de Mercedes-teambaas.

Ook zei hij dat het team zich absoluut niet kan veroorloven om zoveel punten te laten liggen, ondanks dat Monaco en Bakoe niet de banen zijn die de Mercedes-bolide het beste liggen.

"Wij kunnen het ons niet veroorloven om zoveel punten te verliezen zoals wij het hebben laten liggen in de beide wereldkampioenschappen", aldus de Mercedes-baas.

Lewis Hamilton remde te laat bij de herstart van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Volgens zijn teambaas het gevolg van een ongemakkelijk 'vingerprobleem'.

Zeperd

Het team wist op die manier niet te profiteren van de pech van Max Verstappen die vier ronden voor de finish uitviel als gevolg van een klapband. Max Verstappen crashte op een soortgelijke manier als Lance Stroll halverwege de race: beide crashes wareb hoge snelheid. Beide keren werden de schuivers veroorzaakt door een ontplofte linker achterband van Pirelli.

Lewis Hamilton kwam als laatste over de streep en zag zelfs de beide Haas F1-bolides voor hem over de streep komen in Bakoe.

Ook in Monaco liep het voor geen meter bij Mercedes

Tijdens de Grand Prix van Monaco sloeg Mercedes ook de plank finaal mis: Valtteri Bottas viel uit nadat het team zijn rechter voorband niet verwisseld kreeg tijdens een pitstop. Hij viel vanaf de tweede positie uit, terwijl Verstappen de race won.

Lewis Hamilton werd kleurloos zevende in het prinsdom en kreeg nog wel een troostprijsje: een WK-punt voor het behalen van de snelste raceronde nadat hij een late pitstop had gemaakt in Monaco.