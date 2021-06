Doornbos: "Perez blijkt druk van Helmut Marko aan te kunnen"

Sergio Perez reageerde zondag op de best mogelijke manier op de recente opmerkingen van Helmut Marko, die de Mexicaan onder druk had gezet de afgelopen weken. Dat is de mening van voormalig Red Bull-coureur Robert Doornbos.

Perez voelde mee met Verstappen, die dominant aan de leiding lag maar crashte door een klapband van Pirelli: "Allereerst vind ik het heel erg voor Max over wat er met hem is gebeurd, maar dit is zeker een sterke boost van vertrouwen voor mezelf en het team."

Voormalig F1-coureur Doornbos denkt dat deze overwinning een hoop druk van de schouders van de Mexicaan zal wegnemen. Bij Ziggo vertelde de geboren Rotterdammer: "Helmut Marko heeft hem de laatste tijd behoorlijk onder druk gezet.Maar kijk hoe hij won - onder druk van een zevenvoudig wereldkampioen. Perez had Hamilton de hele race in zijn spiegels."

Red Bull geeft je kansen

Perez hield vol dat hij zeker geen wrok koesterde over de druk die Marko en Red Bull hem oplegden om in 2021 op snelheid te komen met Verstappen.

"Het team heeft me een enorme kans gegeven", zei de voormalig Racing Point-coureur. "Ik vond mijn aanpassing moeilijker dan verwacht, maar we hebben hier en daar flitsen van snelheid laten zien", voegde Perez eraan toe.

"Maar nu voel ik me eindelijk één met de auto. Ik begrijp veel beter hoe ik ermee moet rijden en het team begrijpt nu beter wat ik nodig heb. Dit weekend had ik voor het eerst het gevoel dat ik mijn volledige prestatie kon laten zien."