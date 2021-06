Onderzoek Mercedes en McLaren naar flexi-vleugels: "Red Bull en Ferrari begeven zich op glad ijs"

Tijdens de eerste dag met vrije trainingen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan hebben Mercedes en McLaren de flexibele achtervleugels van de concurrentie nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens onderzoek van deze twee teams begeven Red Bull Racing en Ferrari met hun achtervleugel zich op glad ijs als de DRS gesloten is.

Protest niet zeker

Dat is wat Auto, Motor und Sport vrijdagavond meldt. Datzelfde Duitse medium stelt ook dat Mercedes en McLaren nog niet zeker weten of ze gaan protesteren. Helmut Marko liet nogmaals weten dat hij niet bang is voor Toto Wolff en Andreas Seidl: "We zijn op alles voorbereid."

Naast Red Bull en Ferrari rijden ook Alfa Romeo en Alpine met flexibele achtervleugels, maar Mercedes en McLaren vinden dat niet interessant en houden zich daar dus niet mee bezig. Ze richten zich alleen op de directe concurrentie.

De FIA ​​gaat strengere controles uitvoeren vanaf de Grand Prix van Frankrijk, die over twee weken plaatsvindt. Dan komt er meer duidelijkheid over wat wel en niet mag flexibiliteit in de achtervleugels van de F1-wagens.