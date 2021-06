Ferrari voorspelt vrij gedetailleerd: "Komende races worden lastig"

Ferrari Racing Director Laurent Mekies zegt tegen F1.com dat na de Grand Prix van Monaco, het rode team nu in veel lastiger vaarwater terecht komt tijdens de komende races. In Monte Carlo pakte Ferrari pole position en Carlos Sainz leek zelfs even te kunnen meestrijden om de overwinning in de MonacoGP. Hij werd tweede achter Max Verstappen.

De racebaan van Bakoe is ook een stratencircuit, maar de baan heeft een heel ander karakter. Naast het bochtige deel is er ook een bijzonder lang recht stuk waar topsnelheid dan ook van essentieel belang is.

Volgens de Racing Director van Ferrari wekken racesimulaties de suggestie dat het team naar alle waarschijnlijkheid terug zal vallen toft achter McLaren. Met dat team levert Ferrari dit jaar de strijd om de derde positie voor constructeurs, achter Red Bull Racing en Mercedes.

Krap middenveld

Ferrari komt in een zeer dicht op elkaar bepakt middenveld, waar zij zullen moeten oppassen voor Alpine, AlphaTrauri en Aston Martin, zo voorspelt Mekies.

Mekies: “Het ziet er naar uit dat wij nu beginnen aan een deel van het seizoen dat heel lastig wordt voor ons. Terwijl de SF21 in Spanje duidelijk de derde auto bleek en de auto in Monaco zelfs potentieel kon winnen, zo anders wordt voor ons de situatie tijdens de komende races, te beginnen dit weekend in Bakoe.

Dankzij de pre-racesimulaties die het team heeft uitgevoerd kan Mekies vrij gedetailleerd voorspellen waar Ferrari toe in staat zal zijn de komende weken.

Mekies: “Al dit weekend verwachten wij een heel sterk McLaren, hun auto zou zich heel goed moeten aanpassen aan de karakteristieken van het circuit. Zij zouden dan ook de leiding moeten nemen achter de twee teams die strijden om het wereldkampioenschap. We geloven ook dat Alpine, AlphaTauri en Aston Martin eveneens heel erg competitief zullen zijn.”

Pakken wat je pakken kunt

De Ferrari racedirecteur besluit dan ook: “Ons voornaamste doel gaat dan ook zijn om al het mogelijke potentieel uit de auto te persen en het maximale uit alle kansen te halen. Om in voetbal-termen te spreken: wij zullen proberen goed te verdedigen en proberen toe te slaan in de tegenaanval.”

McLaren versus Ferrari

Momenteel staat Ferrari vierde in het constructeurskampioenschap met slechts twee punten verschil achter McLaren. Het team heeft eerder al laten weten dat er nog een kleine aerodynamische update op de auto’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz zullen komen voor de zomervakantie. Daarna zal het team de focus volledig verleggen naar de compleet nieuw te ontwikkelen bolide voor 2022 en de jaren daarna.