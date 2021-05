Carlos Sainz hield de eer voor Ferrari hoog en voelde die druk: "Als team mogen we trots zijn"

Carlos Sainz zit op een roze wolk sinds hij de eer voor Ferrari hoog hield in Monaco. Hij leek nog even de druk op Max Verstappen te kunnen opvoeren richting het einde van de race, maar echt dichtbij kwam hij uiteindelijk nooit. "Het ging allemaal om de start", zo vat hij zijn race kort en krachtig samen.

Goed resultaat

Zijn teamgenoot Charles Leclerc kon niet starten, maar Carlos Sainz stormde stevig naar de tweede plaats. Sainz is daar dan ook erg gelukkig mee: "Dit is een heel erg goed resultaat. Ik had bij aankomst nooit gedacht dat ik zou finishen als tweede. Ik vond dat het team een podium verdiende. Toch: met Charles op pole die niet start en nadat ik in de kwalificatie een goede ronde moest afbreken, voelt het niet zo goed als dat het zou moeten."

Druk

"Wanneer je ziet dat de andere auto op pole niet gaat starten, dan voel je de druk op je schouders om het weekend te redden", vertelt Sainz die zich als vierde kwalificeerde en zijn snelle ronde in de laatste minuten niet af kon maken vanwege de crash van zijn teamgenoot.

Sainz vat het samen: "Ferrari mag trots zijn op de auto die zij mij hebben gegeven en de stappen die ze dit jaar hebben gezet als team."