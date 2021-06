Ferrari tempert de hoopvolle verwachtingen van Tifosi na podium in Monaco

De Italiaanse religie op vier wielen is rood, zo weet elke autosportliefhebber. Nu Ferrari weer vooraan mee lijkt te kunnen doen, tempert Ferrari-baas Mattia Binotto de hoopvolle verwachtingen die de Tisofi wereldwijd koesteren na de succesvolle rit van Carlos Sainz in Monaco.

Potentieel winnende auto in Monaco

Een Ferrari die in Monaco zelfs even voor de overwinning leek te kunnen knokken: bij veel Ferrari-fans zal het wereldwijd geleid hebben tot een Ferrari-rood hart dat een vreugdesprongetje maakte.

De vraag is echter of er daadwerkelijk gesproken kan worden van een wederopstanding van Ferrari. De auto bleek snel genoeg voor pole position in Monaco, terwijl Carlos Sainz zelfs even leek te kunnen gaan aanvallen voor de overwinning. Het lijkt er dus op dat Ferrari serieus terug keert aan de top in de Formule 1.

Voorzichtig

Ferrari-baas Binotto blijft uiterst voorzichtig: hij zegt dat het nog maar de vraag is of Ferrari vanaf nu regelmatig op het podium zal staan. Nu de vlag uithangen en verwachten dat Ferrari hoe dan ook definitief terug aan de top is, is volgens de teambaas een voorbarige conclusie.

Binotto: "Er zullen circuits zijn met lage-snelheidsbochten waar wij snel zouden kunnen zijn, maar dat is geen gegeven. In plaats van dat wij nu gaan zitten nadenken op welke circuits wij dan wel of niet snel zouden moeten zijn, richten wij onze focus nu volledig op deze Grand Prix van Bakoe, de eerstvolgende."

Vooruitgang bij Ferrari

Carlos Sainz pakte achter Max Verstappen een verdienstelijke tweede plaats in Monaco. Hij prees het team en benadrukte de vooruitgang die het team wist te boeken. Ook Sainz temperde de verwachtingen onder het mom: 'Eén zwaluw maakt nog geen zomer'.