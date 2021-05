Max Verstappen kreeg verbod van Red Bull om snelste ronde te rijden in Monaco

Red Bull-adviseur Helmut Marko zei dat het team Max Verstappen heeft verboden om de snelste ronde te willen rijden tijdens de GP van Monaco. Net toen het momentum in het titelgevecht van 2021 sterk in het voordeel van Mercedes begon te verschuiven, sloeg Red Bull Racing in stijl terug toen Verstappen de overwinning claimde in de straten van Monte Carlo.

Zwak Mercedes

Na een solide inhaalrace kwam Sergio Perez over de finish op P4 in de andere Red Bull, terwijl Lewis Hamilton de best presterende Mercedes was op P7. Valtteri Bottas had ondertussen te maken met een uitvalbeurt nadat een wielmoer vast kwam te zitten op de as van zijn W12 in de pits. Hierdoor zag hij een tweede plaats verloren gaan.

Het was echter de grote goed-nieuws-show voor Red Bull, die de leiding van het constructeurskampioenschap overnam, terwijl Verstappen voor het eerst in zijn carrière Monaco verliet als leider in het kampioenschap voor coureurs.

Er was echter één punt dat Verstappen niet in staat was om in Monaco op te rapen, namelijk de bonus op zondag door de snelste ronde van de race neer te zetten. Die was weggelegd voor Lewis Hamilton, die zich verzekerde van het extra punt.

Verbod voor Verstappen

Naar nu blijkt had Red Bull Verstappen een verbod opgelegd om tijdens de race de snelste ronde te rijden. Helmut Marko zei dat tegen Sky Duitsland: "Hij heeft laten zien dat hij een ander niveau van volwassenheid heeft bereikt. We waarschuwen hem altijd voor de verschillende brandstof-settings die hij moet gebruiken en dat soort dingen. Hij moest zich aanpassen."

"Toen hij begon te vragen wie de snelste ronde had gereden en met welke tijd, hebben we hem onmiddellijk verboden om de snelste ronden te verbeteren, en schreeuwden tegen hem dat hij daar helemaal niet over moest nadenken!"