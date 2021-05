Ferrari legt uit hoe het is om deel te nemen aan een pitstopcrew

Het weekend in Monaco verliep niet volgens plan voor het Italiaanse Ferarri. Het kon namelijk twee coureurs op het podium krijgen, met een pole voor Charles Leclerc en een goede startpositie van Carlos Sainz.

Leclerc crashte in zijn thuisrace na de snelste ronde in de kwalificatie, in zijn laatste run, hierdoor moest de auto herstelt worden. De versnellingsbak leek schade te hebben, die is grondig geïnspecteerd, maar er kwam niets vreemds naar boven. Ze hadden de aandrijfassen niet gecontroleerd, helaas begaf die het net voor de race. Hierdoor kon Leclerc zijn pole positie niet verzilveren.

Gelukkig maken de monteurs ook leuke dingen mee, dat leggen ze hieronder uit in de video over hun werk: