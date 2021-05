Max Verstappen gaat niet mee doen aan 'spelletjes' van titelrivaal Lewis Hamilton

Max Verstappen zegt dat hij de "spelletjes" van Lewis Hamilton niet mee gaat spelen. Hamilton hield in de aanloop naar de Grand Prix van Monaco de gesprekken gaande over zijn zorgen dat het wel eens mis kan gaan op de baan.

De Mercedes-coureur reed een kleurloze wedstrijd waarin hij zich nog geen schim toonde van de snelle coureur zoals de fans hem kennen. Vanaf de zesde startplaats reed Hamilton gefrustreerd en worstelend naar de zevende plaats. Zijn teamgenoot Bottas viel uit de race vanwege een probleem bij de pitstop. Bottas' wielmoer bleek dolgedraad waardoor het rechter voorwiel niet los kwam.

De afgelopen weken hield Hamilton regelmatig vol dat hij zich zorgen maakt over een eventueel op handen zijnde botsing met Verstappen. "Geen woorden, maar daden", zo reageerde Max Verstappen net nadat hij de grootste beter omhoog mocht houden op het erepodium in Monaco.

'Kinderachtig'

Als Hamilton wordt gevraagd om daar eens op in te gaan, weigert hij dat waarna hij zegt dat hij niet in "kinderachtige spelletjes" verzeild wil raken.

"Ik speel geen gedachtespelletjes", zei de Brit. "Red Bull heeft het geweldig gedaan en dat is het. Er zijn nog 17 races te gaan. Ik ga niet in een oorlog van woorden terecht komen. Het is kinderachtig", zo benadrukte Lewis Hamilton die blijkbaar zijn neus ophaalt voor dergelijke praktijken.

Dr. Helmut Marko vroeg zich af waarom de 36-jarige Hamilton verrassend makjes was toen hij achter Pierre Gasly's Alpha Tauri reed.

'Zwak'

Marko: "Hamilton leek verdrietig, verward, verveeld, een beetje zwak in Monaco", merkte de bekende Italiaanse journalist Giogio Terruzzi op."Hij leek niet een coureur die vecht voor het wereldkampioenschap Formule 1."

De Italiaanse krant La Repubblica schreef: "Hamilton was een schaduw van zichzelf. Iedereen die nog twijfelde of Verstappen klaar was voor het duel met Hamilton, kreeg zijn antwoord in Monaco."

Voormalig F1-coureur Mark Webber waarschuwde Verstappen maar alvast dat hij niet overmoedig moet worden.

'Gevaarlijke tegenstander'

Webber: "Max heeft de juiste balans gevonden, maar hij moet voorzichtig zijn. Een verslagen Hamilton is een zeer gevaarlijke tegenstander", zei de Australiër tegen de Nederlandse bron NOS.

Een andere voormalig coureur, Christijan Albers, is het met Webber eens dat Verstappen nu een goede balans lijkt te vinden - zowel op als naast de baan.

Albers: "Je kunt rust en focus zien", zei hij tegen De Telegraaf. "Je kunt hem echt sterker en volwassener zien worden. Misschien komt het doordat hij nu een leuke vriendin heeft die echt een goede basis voor hem legt", voegde Albers eraan toe, verwijzend naar de dochter van Nelson Piquet, die een kind heeft met Daniil Kvyat.

Helmut Marko van Red Bull is het daarmee eens: "Dit is de meest volwassen Max die we ooit hebben gehad."

Verstappen zegt aan La Gazzetta dello Sport dat hij er geen moeite mee heeft om de de gedachtespelletjes van Lewis weg te filteren en te negeren.

"Ik heb de mentale kracht om hem te verslaan"

Verstappen: "Ik ben niet onder de indruk voor de spelletjes van Hamilton. Ik heb de mentale kracht om hem te verslaan."

Verstappen wist Mercedes compleet te vernederen door op magistrale wijze te winnen. Het extra gelukje voor Verstappen was dat Lewis Hamilton een wanprestatie neerzette in de Mercedes, de auto leek in de haven van Monaco nooit echt op stoom te komen.

Max Vestappen: "In Monaco moesten wij bewijzen dat we echt vechten voor de titel, en dat hebben we gedaan."