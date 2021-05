Ruim 1,3 miljoen kijkers zien Max Verstappen winnen in Monte Carlo

Volgens Stichting KijkOnderzoek zagen 1,3 miljoen mensen hoe Max Verstappen gisteren naar zijn fenomenale Grand Prix-overwinning reed in de straten van Monte Carlo. Verstappen wist voor Carlos Sainz en Lando Norris te blijven en zegevierde in de smalle straten van het prinsdom.

Met Verstappen's zegetocht in Monaco wint hij één van de meest prestigieuze races ter wereld. De 1,3 miljoen kijkers zagen hoe Verstappen sportgeschiedenis schreef toen hij de Grand Prix van Monaco wist te winnen.

Torenhoge kijkcijfers

De Formule 1 scoort torenhoge kijkcijfers sinds het succes van Max Verstappen. Toch werd de Grand Prix van Monaco niet het best bekeken programma van de dag. Om 20.00 uur keken er maar liefst 1,9 miljoen Nederlanders naar het NOS-journaal. De zinderende kwalificatie van zaterdag werd door bijna een miljoen mensen bekeken: 998.000 kijkers schakelden in op ZiggoSport.

Titelstrijd ongekend spannend

Het is voor het eerst in jaren dat de titelstrijd zó gelijk oploopt in de F1. Het ligt dan ook voor de hand dat de kijkcijfers voor de Formule 1-uitzendingen van ZIggoSport nog verder stijgen gedurende dit seizoen.

Red Bull en Verstappen deelden hun concurrenten van Mercedes een zeer stevige mokerslag uit voor wat betreft het klassement voor het wereldkampioenschap Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen Sir Lewis Hamilton verliest zijn leiding aan Verstappen. .

Mercedes verliest hun voorsprong in één rampzalig raceweekend

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en het Mercedes-team verprutsen hun weekend op alle mogelijke manieren, maar veel geluk hadden ze ook niet. De Finse Bottas valt uit nadat een wiel niet verwisseld kan worden, Lewis Hamilton komt kleurloos over de eindstreep als zevende. Door een late pitstop weet hij nog wel de snelste raceronde te noteren, waarmee Lewis in ieder geval nog een extra WK-puntje veilig stelt.

Verstappen slaat op het juiste moment toe wanneer zijn rivalen van Mercedes het laten afweten. De Nederlandse Red Bull-coureur neemt zo de leiding in de WK-stand over van Hamilton.

Heeft de Grand Prix van Monaco op televisie gemist? In onze samenvatting van de race kunt u nog eens rustig lezen hoe Max Verstappen wist te winnen in de MonacoGP.