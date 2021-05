Max Verstappen schrijft sportgeschiedenis in MonacoGP en wordt dit pinksterweekend de hemel in geprezen

Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing prijst Max Verstappen, het gehele team én de motorbouwers van Honda na hun glamoureuze Grand Prix overwinning op het stratencircuit van Monaco. Christian Horner prijst mensen de hemel in, dit Pinkster-weekend.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco las u hier nog onze vraag of Max Verstappen Nederlandse sportgeschiedenis kon gaan schrijven in Monaco. Verstappen gaf het antwoord op de baan: een volmondig 'ja'.

Worsteling

Tijdens de eerste trainingen op donderdag worstelde Verstappen nog enorm, de auto bood te weinig grip aan de voorkant en er was geen spake van een goede balans, zo beklaagde Verstappen zich nog na donderdagse trainningen. Het team zou huiswerk gaan doen, antwoorden zoeken in de data en Max Verstappen en zijn mannen kregen dat bijzonder goed voor elkaar. Tijdens de derde vrije training voor de kwalificatie op zaterdag blijkt dat het team van Red Bull Racing de boel ineens de goede kant uit weet te krijgen wat betreft de afstelling van de auto. De heilige geest lijkt neergedaald en Verstappen weet het zeker: 'ik kan poleposition pakken'. Leclerc crashte zijn bolide waardoor dat toch iets anders liep.

Magistraal

De prestigieuze Grand Prix van Monaco werd van start tot eindstreep gedomineerd door een ijzersterke Max Verstappen. Op magistrale wijze wist Max Verstappen zijn Honda aangedreven Red Bull foutloos door de smalle straten te sturen: Verstappen hield het hoofd koel en won de jackpot in de straten van Monte Carlo.

Christian Horner is zo trots als een pauw. "In de eerste vijf races van het seizoen steeds als eerste of tweede eindigen is een fenomenaal bewijs van teamwork en ons vermogen om te vechten", zei Horner na de Grand Prix trots.

De Red Bull-teambaas blikt dan ook met veel plezier terug op de race die een gouden randje kreeg. "Het was een geweldige dag voor het team. Max was teleurgesteld zaterdag dat hij niet kon tonen hoe hij het team een poleposition zou schenken. Hij is echt goed omgegaan met die frustratie en toen de kans zich aandiende heeft hij die met beide handen aangegrepen."

Monaco!!! 🏆 Teamwork brought us this victory. Thank you so much to @hondaracingf1 and @redbullracing for helping me win today and to everyone for the support 🙏🏻 Over the moon with this win, but we are pushing for more. So for now, let’s enjoy this great victory 🍾🇲🇨 #MonacoGP pic.twitter.com/sPcT1ahiS5 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 23, 2021

Trots op coureur, team en motor

"Max heeft van start tot finish aan de leiding gereden om het team de vijfde zege in Monaco te bezorgen. Daarnaast was het Honda's eerste overwinning hier sinds Ayrton Senna in 1992 en is het de eerste keer dat de motorleverancier aan de leiding gaat in het WK sinds 1991", zo weet Horner trots te vertellen na afloop van de snaar strakke race van de Nederlander in de Red Bull.

Lange weg

Christian Horner zal het ongetwijfeld zijn, maar toch rekent hij zich nog niet rijk. "Er is nog een lange weg te gaan in het kampioenschap, maar we moeten altijd genieten van de overwinningen. Het WK is heel spannend bovenin en vandaag was een belangrijke stap voor ons."

Lees hier nog eens terug hoe Max Verstappen in Monaco de leiding in de voorlopige stand om het wereldkampioenschap af wist te nemen van Lewis Hamilton en Mercedes.