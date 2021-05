Kan Max Verstappen met sierlijke letters vaderlansdse sportgeschiedenis schrijven in Grand Prix van Monaco?

Kan Max Verstappen vandaag afrekenen met de demonen uit het verleden die hem in Monaco zo vaak wisten te tarten?

De Nederlandse coureur in de blauw-gele auto zit in de meest kansrijke positie die een vaderlandse sportheld ooit had in het prinsdom. De Red Bull Racing-coureur start vandaag vanaf de tweede startplek achter Charles Leclerc. De Monegask in dienst van Ferrari zal willen schitteren in zijn thuisrace, nadat hij zich gisteren op zinderende wijze naar de pole position crashte.

Die twee zijn nooit vrienden geweest.

Er is Max Verstappen alles aan gelegen om te winnen in de fameuze straten van Monte Carlo. Hij kijkt weliswaar tegen 14 punten achterstand aan in het voorlopige klassement om het wereldkampioenschap, het is dit jaar nog maar één keer voorgekomen dat Verstappen vanaf de startgrid niet tegen de achterkant van een bepaalde Mercedes aan hoefde te kijken. Vandaag is dat anders.

Als je in Monaco eenmaal aan kop rijdt, is het ook nog niet gedaan. Olav Mol van ZiggoSport omschreef het eerder zo prachtig: het lijkt alsof de heren coureurs soms de liefde bedrijven met de muur in Monaco. In de USA zeggen ze zo mooi: it ain't over yet 'till the fat lady sings. Een safetycar, een foute pitstop of elk kleinste foutje kan desastreuze gevolgen hebben. En die foutjes hoeven niet eens door de coureur zelf gemaakt te worden, maar daarover straks meer.

En er kan namelijk nog van alles mis gaan, zelfs als je in Monaco op de eeste startrij staat. Daar kan de Schotse David Coulthard over meepraten.

Start

Eerst is het zaak dat Verstappen goed van zijn plek kan komen. Als Max Verstappen na de start niet snel voorbij kan komen aan Charles Leclerc, dan zou hij achter de Ferrari wel eens veel van zijn banden kunnen vergen. De Nederlander zal dus willen zo snel mogelijk voorbij te geraken aan Charles Leclerc. Laat inhalen nu juist in Monaco schier onmogelijk zijn. Verstappen zal moeten zien te herhalen wat hij in Spanje kon toen hij voorbij raasde aan de Mercedes van Hamilton. Dit keer zal hij een rode bolide moeten verschalken.

Inhalen

Toch: De duizenden fans die vader Jos Verstappen altijd overal ter wereld zag verschijnen langs de circuits, droegen graag met trots de Verstappen-spandoeken bij zich met de tekst: "Overtaking is an art." Als Max Verstappen vandaag de demonen van het verleden van zich af wil slaan in het prinsdom, dan zal hij niet alleen de muren van het stratencircuit moeten uitdagen, maar ook wellicht de kunst van het inhalen wederom moeten tonen.

Elke coureur ter wereld droomt ervan om races te winnen. De Grand Prix van Monaco als snelste afleggen is echter something else. Het kon wel eens een hele bijzondere middag worden aan de Côte d'Azur.

Faam

De Monaco GP is die race die elke coureur op z'n naam wil schrijven, maar het is maar voor weinigen weggelegd. Er is in de straten van Monte Carlo nul marge voor fouten. De grootste coureurs in de geschiedenis hebben zo hun momenten gekend door in de muur van Monaco te eindigen, alleen een select clubje weet het ongeschonden tot de vlag te halen. Kan Max Verstappen vandaag vaderlandse sportgeschiedenis schrijven?

Er kan veel mis gaan

Er is al veel mis gegaan in Monaco dit weekend. Zo worstelde Max Verstappen tijdens de eerste en de tweede vrije training. Ook is het een grote uitdaging om achterliggers op een ronde te rijden, dat kon nog wel eens spannend worden. Lees hier terug hoe het weekend zich ontvouwde op donderdag. Hoe Latifi en Schumacher hun auto's crashten op de zaterdag. En lees hier nog eens terug hoe Charles Leclerc zichzelf naar de poleposition wist te crashen. Het is aan Max Verstappen om te zorgen dat hij zo snel mogelijk voorbij komt aan de scharlaken rode bolide. Daarna is het voor de Max Verstappen-fans te hopen dat Lewis Hamilton op dit punt gelijk gaat krijgen vandaag. Max Verstappen voorspelde dat hij met een grote glimlach rond zal rijden in Monaco. Voor hem valt te hopen dat dat vandaag ook zo zal zijn.

Pitstops cruciaal

Het team van Red Bull Racing staat erom bekend altijd snelle pitstops af te leveren, maar ook voor de snelle en goed getrainde teamleden van Max Verstappen wordt de druk hen soms teveel. Daar kan Daniel Ricciardo over meepraten.

Het team en Daniel Ricciardo revancheerden zich een jaar later. Max Verstappen zit dus in een auto die ertoe in staat is de Grand Prix van Monaco te winnen. Hij start vanaf de eerste startrij, het is voor hem te hopen dat de goden hem goed gezind zullen zijn. Kan Verstappen zijn hoofd koel houden vandaag?

De race start vanmiddag om 15:00 uur. Tot die tijd kunt u warmdraaien in onze chat. Op GPToday leest u vanmiddag een live-verslag van de ontwikkelingen in het prinsdom.