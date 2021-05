Lando Norris kijkt uit naar Grand Prix van Monaco die hij start vanaf vijfde startplek

Lando Norris is in zijn nopjes. Hij start vandaag vanaf de vijfde startplek, achter Carlos Sainz in de Ferrari. Lando Norris staat voor Pierre Gasly en Lewis Hamilton op de startgrid voor de Grand Prix van Monaco.

Norris is dan ook opgewerkt als hij voor de camera van Rick Winkelman verschijnt bij ZiggoSport.

Norris: "Ik heb heel blij. We hebben het als team goed gedan. De auto gedraagt zich het hele weekend al goed. Om twee tienden achter de pole te zitten is een goede prestatie. Om zelfs een halve tiende achter de tweede plaats te staan is zelfs nog gaver. Ik denk niet dat er nog veel meer in had gezeten, ik was heel blij en we hebben alles goed bij elkaar weten te brengen. Ik hen alles gegeven. Het is een goed gevoel en we hebben ons in een goede positie gebracht om wat goede punten te scoren."



Als Rick Winkelman vraagt wat Norris verwacht van de race, antwoordt hij: "We zullen zien, het is geen makkelijk circuit om op in te halen. Het betekent dat we snelle auto's achter ons moeten houden, zoals Lewis. Het wordt een lange race, je hoeft maar een foutje te maken of een bultje verkeerd te raken en je hangt in de muur, dus het is een lange race, maar wij zitten in een uitstekende uitgangspositie."

Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo kwam tekort tijdens de kwalificatie. Hij start vanaf de twaalfde plek.