Alpine heeft geen interesse in de diensten van Pierre Gasly voor 2022

Alpine-baas Laurent Rossi zegt dat zijn team niet van plan is om Pierre Gasly in de Franse bolide te zetten in 2022.

Onlangs drong Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko er nog eens op aan dat Pierre Gasly niet hoeft te rekenen op een terugkeer in het topteam van Red Bull Racing. Gasly werd eerder als teamgenoot van Max Verstappen te licht bevonden en werd gedegradeerd naar het zusterteam AlphaTauri.

Gasly's hoop op een stoeltje bij het voormalige Renault-team lijkt vervlogen, nu Rossi zegt dat Ocon bovenaan het lijstje staat om volgend jaar naast Alonso uit te komen voor het team van Alpine.

Geen blik in de etalage

Laurent Rossi: "We zijn niet aan het rondkijken voor andere coureurs voor volgend jaar. Op het moment denk ik na over Esteban Ocon. Fernando is hier bij ons volgend jaar. Als wij het momentum willen uitbouwen dat wij momenteel hebben, dan doen wij dat."

Gasly krijgt echter wel een veer en een krulletje als troostprijs. "Pierre is uiteraard een geweldige coureur van waarde, maar op dit moment liggen de kaarten anders."

Ocon heeft overhand op Alonso

Esteban Ocon lijkt dit jaar sterk in de Alpine, in de eerste Grands Prix weet hij teamgenoot en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso steevast te verslaan. Fernando Alonso worstelt sinds zijn terugkeer in de hoogste tak van de autosport bij het team waarmee hij twee keer het wereldkampioenschap won.

Laurent Rossi: "Ik ben daar overigens niet verbaasd over. Ik wist dat Ocon veel talent heeft en dat blijkt nu. Hij doet wat hij moet doen en dat is goed."

Toto Wollf heeft invloed

Ocon is uitgeleend door Mercedes aan Renault, maar Toto Wolff zei onlangs dat de 24-jarige Fransman zijn stoeltje verdient bij Alpine.

Laurent Rossi geeft toe dat Toto's uitspraken invloed hebben op het proces. "We waren erg dankbaar toen Toto dat zei. Momenteel zijn we al in gesprek met zijn (Ocon's, red.) vertegenwoordigers, zijn management-team, dat is Mercedes uiteindelijk."