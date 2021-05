Pierre Gasly kan een terugkeer in de Red Bull naast Max Verstappen wel vergeten

Pierre Gasly hoeft geen hoop te koesteren dat hij nog eens in de Red Bull Racing-bolide naast Max Verstappen mag plaatsnemen. Dat maakt Dr. Helmut Marko duidelijk.

Sinds zijn terugkeer naar Toro Rosso en het tegenwoordige AlphaTauri laat Gasly zich regelmatig verleiden om hardop te dromen en te denken: 'Wat als...'

Een kansloze exercitie, laat Helmut Marko nu weten.

De Fransman komt niet meer in de auto naast Max Verstappen, zelfs niet nadat hij sinds zijn degradatie weer regelmatig mooie dingen laat zien in de AlphaTauri.

Marko is de baas over het coureursprogramma van Red Bull en hij heeft dan ook veel te zeggen over wie er naast Max Verstappen mag rijden bij Red Bull.

Door de naam van Gasly kan in ieder geval een dikke streep.

In 2019 promoveerde de Fransman Gasly naar het seniorenteam om Daniel Ricciardo te vervangen, maar hij werd halverwege het seizoen vervangen door Alex Albon - die later ook werd vervangen, dit keer door de ervaren Sergio Perez.

De Mexicaan Perez worstelt ook om het tempo van Verstappen bij te benen, dat is wel een punt van zorg voor de 78-jarige Oostenrijkse Helmut Marko.

Hij zegt: "Dit wereldkampioenschap zal ook worden beslist door de tweede coureurs van de teams", vertelde hij aan het Duitse blad met de briljante titel Auto Motor und Sport. Volgens Marko is Bottas bij Mercedes een "meer vaste en competitieve" coureur.

Marko denkt echter dat de 31-jarige Perez tot nu toe zijn rol goed heeft vervuld bij Red Bull. Bovendien ziet Marko een constante stijgende lijn in de prestaties van Perez. "Perez verbetert voortdurend", zei Marko.

Hij vervolgt: "Hij probeert de auto niet opnieuw uit te vinden zoals Gasly deed. In plaats daarvan kijkt hij naar Max, analyseert hij diens ronden en ziet hij waar hij moet verbeteren."