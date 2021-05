Lokale held Charles Leclerc in zijn nopjes na P1 en P2 voor Ferrari: "Bijna te goed om waar te zijn"

Waar Ferrari hun snelheid ineens vandaan haalt is ook voor Charles Leclerc onbekend, maar blij is hij er mee.

De lokale held in Monaco had een nogal tegenstrijdige dag. Tijdens de eerste vrije training zwaaide Leclerc nog enthousiast bij het uitrijden van de pitstraat naar zijn vrienden en familie, maar de Monegask moest vervolgens na schakelproblemen toezien hoe hij de rest van de sessie langs de kant stond. Zijn team zag zich genoodzaakt de schakelbak van de Ferrari te vervangen. Carlos Sainz reed de tweede snelste tijd tijdens de eerste training.

Ferrari lijkt er goed bij te staan

Tijdens de tweede training kwam de Spanjaard wederom tot de tweede tijd, maar zag hij zijn Ferrari-collega Leclerc voor zich staan in de tijdenijst. Het is lang geleden dat Ferrari een sessie als eerste en tweede wist af te sluiten.

"Bijna te goed om waar te zijn", zo reageert Charles Leclerc dan ook na afloop van de tweede training op donderdag in Monte Carlo.

Leclerc had tot nu toe nog weinig geluk in 'zijn' eigen Monaco. De Ferrari-coureur zal dan ook graag zijn eerste poleposition scoren. Tot nu toe lukte het de Monegask nog nooit om door te komen naar het derde kwalificatiedeel in Monte Carlo.

Er is nog marge

Leclerc: "Er is nog wel wat marge, maar aan de andere kant ben ik er wel van overtuigd dat Mercedes en Red Bull nog meer in hun mars hebben dan wij, dus we moeten onze beide benen op de grond houden."

Inderdaad: tijdens de laatste minuten van de tweede vrije training wilden veel coureurs op zacht rubber nog een snelle ronde neerzetten, maar die kans werd hen ontnomen nadat de sessie werd afgevlagd na een foutje van Mick Schumacher. Hij parkeerde zijn gehavende Haas F1-bolide in de inham bij de chicane bij het uitkomen van de tunnel. Mede door een beschadiging aan de vangrails ter hoogte van het casino werd de sessie stil gelegd en kreeg niemand de kans om hun tijd aan te scherpen.

Realistisch

Leclerc is dan ook realistisch over de rest van het weekend op de voor hem welbekende bodem. "We hebben morgen een dag om hard te werken en laten we dan zien waar we terecht komen.“

Leclerc vervolgt: “Ik wil wachten tot zaterdag. Voor nu ziet het er goed uit, maar ook een beetje té goed om het te geloven. Laten we daarom afwachten en zien hoe het zich verder ontvouwt. Zaterdag zullen we precies weten waar we staan in de kwalificatie en dan zien we verder wel voor de race."