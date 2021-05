Sergio Perez snelste voor Sainz en Verstappen tijdens eerste vrije training Grand Prix van Monaco

Sergio Perez is de snelste tijdens de eerste vrije training in de Grote Prijs van Monaco. De twintig beste coureurs ter wereld gaan vanochtend voor het eerste sinds twee jaar weer in Formule 1-bolides door de straten van Monte Carlo.

Perez rijdt zijn snelste tijd op de zachte band en zet een 1:12.487 op de klokken. De tweede snelste is Carlos Sainz op slechts 0.119 achter Perez, terwijl hij op de medium-band reed. Max Verstappen rijdt op de medium-band de derde tijd en legt 0.161 toe op Perez die dus op de zachte band reed.

De voorlopige top-tien ziet er vervolgens zo uit: Gasly, Hamilton, Bottas, Norris, Vettel, Tsunoda en Raikkonen.

Start van de training

Als de tijd van de training nog niet loopt volgen de camera's vooral eerst de voorbereidingen aan de Ferrari van Charles Leclerc. De Ferrari-rijder beleeft dit weekend zijn thuisrace als Monegask.

Iedereen direct naar buiten

Als de klok gaat tellen komt het gehele veld in een lange een rits aan auto's de baan op. Er is op het stratencircuit van Monaco er alles aan gelegen om zoveel mogelijk tijd op de baan te hebben ter voorbereiding op de wellicht meest belangrijke kwalificatie van het jaar. In het prinsdom zijn de vangrails altijd dichtbij, het komt hier dus aan op ervaring en vertrouwen in de auto en eigen kunnen.

Problemen voor de locale held

Charles Leclerc klinkt met enigszins paniek in zijn stem over de boordradio. Eerst denkt hij dat de motor kapot is, even daarna zegt hij dat zijn versnelling in z'n vier blijft hangen. Ondertussen lijkt Carlos Sainz als een vis in het water want hij rijdt, voor wat het waard is, de voorlopig snelste tijd op de mediums: 1:14.457.

Rijdende chicane

Het zat er aan te komen, maar binnen de eerste acht minuten van de training rijdt Nikita Mazepin lelijk in de weg. Voor de snelle knik bij het zwembad rijdt de Rus tergend langzaam om het zwembad, terwijl Max Verstappen flink in de remmen moet om de niets vermoedende Mazepin niet te raken. Het is een uitdaging om op de limiet te rijden in Monaco omdat de vangrails altijd dichtbij zijn, het wordt niet eenvoudiger gemaakt door dit soort rijdende chicanes. Verstappen neemt zijn voet van het gas en zal in een latere ronde opnieuw moeten proberen. Dergelijke situaties zullen wellicht vaker voor gaan komen dit weekend, aangezien het stratencircuit in Monaco een kort baantje is en er weinig ruimte is.

Fernando Alonso raakt de muur

Fernando Alonso, toch niet de minste van het stel, zorgt voor een virtuele safetycar. Bij het opkomen van het rechte stuk wil zijn Alpine niet door de bocht komen zoals Alonso graag had gewild: hij raakt met zijn voorvleugel de muur aan de linker kant: hij zal met een beschadigde vleugel langzaam de hele ronde moeten rijden voordat hij terug naar de pitstraat komt. Wie zijn neus beschadigt, beschadigt zijn aangezicht.

Kimi heeft ook zo zijn momentje

Een andere voormalige Formule 1-kampioen die zo zijn momentje kent heet Kimi Raikkonen. De snelle Fin schiet in de eerste bocht even rechtdoor en kiest voor het uitloopstrookje dat er ligt, wanneer hij beseft dat hij de bocht anders niet kan halen. Geen schade, Kimi kan weer verder in zijn Alfa Romeo.

Sainz kust de muur bij het uitkomen van het zwembad

Carlos Sainz kust de muur bij uitkomen van het zwembad, een plek die ook Max Verstappen goed kent. Sainz komt direct naar de pitstraat en is onzeker over de staat van zijn auto. Na een korte check blijkt er niets aan de hand aan zijn Ferrari en kan Sainz weer onderweg. Zijn teamgenoot en lokale held Charles Leclerc kan ondertussen alleen nog maar met frustratie toezien hoe hij kostbare tijd verliest als er aan zijn Ferrari wordt gewerkt.

Alonso doet een Kimi-tje: hij schiet ook even rechtdoor bij bocht 1. Op de klinkers die er daar liggen als uitloopstrookje maakt de Spaanse coureur een agressieve burnout waarmee hij zijn Alpine draait en weer de baan op stuurt.

Verstappen rijdt de snelste tijd to zover

Met nog veertien minuten te gaan rijdt Max Verstappen de voorlopig snelste tijd op de medium-banden: 1:12.648. Sergio Perez rijdt op de zachte band de tweede snelste tijd tot nu toe, op een tiende van een seconde achter Max Verstappen. Verstappen rijdt in het rond met flow-vis verf op zijn bolide waarmee de luchtstromen visueel wordt gemaakt: het team wil weten hoe de lucht het beste langs de auto stroomt om te kunnen verbeteren.

Verstappen klaagt over het terugschakelen

Met nog zes minuten te gaan in de sessie horen we Max Verstappen via de boordradio over het terugschakelen. "Geef mij gewoon terug wat ik had." Het lijkt erop dat het team iets nieuws probeerde wat betreft het schakelen, maar daarover is Verstappen duidelijk niet te spreken.