Max Verstappen verwachtte méér van eerste dag Grand Prix van Monaco: "Te langzaam, en niet een beetje"

Max Verstappen zegt dat hij meer had gehoopt van de eerste vrije trainingen tijdens de Grand Prix van Monaco. Tijdens de eerste training eindigde Verstappen als derde, tijdens de tweede training kwam de Limburgse raceheld als vierde snelste over de streep.

In gesprek met zijn eigen website Verstappen.com zegt de Red Bull Racing-coureur: "Het is goed om hier weer terug te zijn. Ik hoopte hier sneller te zijn maar het is een lastige baan om op te rijden.”

Te langzaam, en niet een beetje

Max vervolgt: “We zijn te langzaam, en niet een beetje. We zullen echt wat snelheid moeten vinden. Iedereen heeft last van verkeer dus moet je naar optimale rondetijden en sectortijden kijken en daar zijn we te langzaam."

Geen goed gevoel

De Limburger vervolgt: "Het voelde ook niet goed tijdens het rijden. Normaalgesproken voel ik me comfortabel in de auto en kom ik snel op snelheid, maar nu duurt het te lang en is het niet hoe ik het graag wil. Tot dusver is dit het lastigste weekend.”

Ferrari verbazingwekkend snel

Verstappen gaat verder: “Ik ben verbaasd hoe snel Ferrari is vandaag, maar dat laat ook zien dat wij redelijk zwak zijn. Zij doen het goed en wij zijn zwak. Gelukkig hebben we morgen een vrije dag en kunnen we naar de dingen kijken. Er zal veel moeten veranderen”, aldus Max Verstappen.

Rijdende chicane Mazepin

Tijdens de tweede vrije training had Verstappen veel last van verkeer, zo werd hij voor een tweede keer flink in de weg gereden door Nikita Mazepin, dit keer bij het Casino. Vanochtend zat de Rus Verstappen ook al gevaarlijk in de weg bij het uitkomen van het zwembad.

Verstappen kon niet aanscherpen aan het einde van de tweede training, nadat Mick Schumacher een foutje maakte. Nadat hij zijn auto had geparkeerd werd de sessie afgevlagd en kon niemand nog verbeteren.

"Verneukt"

Verstappen beklaagde zich halverwege de tweede training via de boordradio: "Ik heb het gevoel dat ik mijn achterbanden verniel, ik verneuk mijn ronde omdat ik aan de voorkant geen grip heb."

Er staat de dames en heren van Red Bull Racing dus veel werk te doen. Zaterdag is de derde vrije training voordat de kwalificatie - die wellicht belangrijkste van het jaar is - wordt verreden.