Aston Martin F1 Team bevestigde meer dan een maand geleden dat Nico Hülkenberg als test- en reserverijder was vastgelegd voor dit jaar. De Britse renstal heeft nu een mooi filmpje van de seatfitting van de 33-jarige Duitser in de AMR21 online gezet. Daarin is goed te volgen wat hij met de engineers bespreekt; dingen zoals elleboogruimte en verschillen met de vorige bolide van Racing Point. Bekijk hier de seatfitting van Hülkenberg bij Aston Martin: