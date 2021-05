Kritiek op Nikita Mazepin neemt toe

De kritiek op de Russische rookie Nikita Mazepin is niet van de lucht. En de kritiek wordt intenser naarmate het seizoen vordert. Menigeen stelt zich de vraag of de jonge Rus überhaupt goed genoeg is om in de Formule 1 te mogen racen.

De Haas-coureur spinde al binnen enkele minuten na de start van de vrijdagtraining in Barcelona van de baan.

"De man kan de auto niet op de baan houden, zelfs niet tijdens een opwarmronde", zei Niki Juusela, een Finse commentator voor de omroep C More.

Juusela vervolgt: "Hij bevindt zich in een situatie waarin ik denk dat zelfs hij niet meer weet wat hij moet denken."

Op Twitter grapt Taki Inoue regelmatig dat hijzelf de slechtste F1-coureur aller tijden is, maar zelfs de Japanner is niet onder de indruk van wat hij de "gecertificeerde echte bewegende chicane" Mazepin noemt.

"Hij zal nooit veranderen"

En Inderdaad, ook Charles Leclerc was vrijdag vernietigend voor de 22-jarige Rus, nadat hij hem probeerde te passeren in zijn Ferrari.

"Mazepin zal nooit veranderen", zei Leclerc op de radio.

Superlicentie-systeem 'vernietigd'

Inoue beweert ook dat Mazepin het superlicentiesysteem van de FIA ​​heeft "vernietigd".

"Hij kreeg alle punten om een geldige superlicentie te krijgen, maar hij lijkt te rijden als een Taki Inoue," zei hij. "Dit bewijst duidelijk dat de FIA ​​het superlicentiepuntensysteem niet meer nodig heeft."

Een andere Finse commentator, Ossi Oikarinen, zei vrijdag: "We kunnen niet allemaal Formule 1-coureurs worden. Er zijn er nogal wat van ons hier voor de televisie die geen F1-auto op het circuit konden houden.

Oikarinen vervolgt: "Ik denk dat Mazepin op een gegeven moment in de spiegel moet kijken en zichzelf moet afvragen of hij zich op iets anders moet concentreren", voegde hij eraan toe.

Speculatie dat de toekomst van Nikita Mazepin in de F1 van korte duur gaat zijn, heeft zelfs zijn Haas-teamgenoot Mick Schumacher bereikt.

Zo werd de 22-jarige Duitser gevraagd naar geruchten dat rivaliserende teams zich zorgen maken over het rijden van Mazepin, en zelfs dat Haas de plannen misschien zou heroverwegen ondanks de grote financiële steun van de Russische vader Dmitry.

Schumaher: "Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik dat moet beantwoorden. Op dit moment probeer ik gewoon mijn eigen prestaties te verbeteren."