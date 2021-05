Marko: "Perez kan Verstappen geen strategische hulp geven"

Het was gisteren niet de dag van Sergio Perez. Na een spin in het laatste deel van de kwalificatie, had de Mexicaan slechts één ronde om een tijd neer te zetten in Q3. Daarbij speelde ook een blessure parten bij de Red Bull-coureur. Perez zei na de kwalificatie dat hij last had van zijn schouder.

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko is niet blij met het optreden van de teamgenoot van Max Verstappen. In gesprek met Sky Duitsland zei Oostenrijker: "We hadden al gehoopt dat we hem in de strategie konden gebruiken, maar dat gaat nu niet meer lukken."

Dat Perez nog altijd niet het vertrouwen in de RB16B heeft zoals zijn teamgenoot blijkt uit de woorden van Marko. Perez is zoekende naar de juiste setup en weet nog niet optimaal hoe de Red Bull-wagen te besturen is: "Uiteindelijk koos hij voor dezelfde afstelling als Max, maar misschien had hij daarom te weinig tijd om te acclimatiseren aan de nieuwe afstelling. Door de spin bij de eerste poging in Q3 had hij natuurlijk een achterstand."

Outsider

Ondanks de tegenvallende achtste uitgangspositie denkt Marko dat er vandaag toch nog kansen zijn om Perez slim in te zetten. "Zoals ik al eens eerder heb gezegd, hij is erg goed in het managen van zijn banden. Misschien kunnen we daar iets mee doen", besluit hij.