Blessure Perez: "Ik had pijn in mijn schouder en dat werd steeds erger"

Sergio Perez kende niet de beste dag uit zijn leven, en zeker niet uit zijn Red Bull-periode. De Mexicaan begon het seizoen goed en blijkt een waardige teamgenoot voor Max Verstappen, maar moet dit weekend tot nu toe veel tijd laten liggen richting de Nederlander.

Tijdens de vrije trainingen was er al verschil te zien, zo ook vanochtend en vanmiddag in de kwalificatie. Perez had moeite om op de baan te blijven en leek te veel van zijn wagen te vragen. Waar Max Verstappen om de pole position aan het strijden was, kwalificeerde Perez zich uiteindelijk als achtste.

Dat bleek een reden te hebben, zo zei hij tegen onder andere GPToday.net in Barcelona: "Tijdens de kwalificatie had ik last van mijn schouder en dat deed pijn. Het voelde niet goed. Toen de kwalificatie vorderde werd de pijn alsmaar erger, ik kreeg er steeds meer last van."

"Ik weet niet waar dit vandaan komt, maar het zal morgen wel over zijn, zodat ik in goede vorm ben."