Red Bull Racing zet ontwikkeling RB16B koste wat kost dóór vanwege titelkansen Max Verstappen

Dr Helmut Marko zegt dat Red Bull de ontwikkeling van de auto van Max Verstappen dit seizoen niet zal stoppen, ook niet omdat er tegelijkertijd moet worden gewerkt aan een radicaal andere auto voor 2022.

De meeste teams zullen hun mankracht en middelen dit jaar snel willen verleggen naar 2022 aangezien de bolides voor volgend jaar aan geheel andere eisen moeten voldoen, waardoor het echt gaat om het ontwerpen van een splinternieuw ontwerp.

Red Bull zal sowieso onvermoeibaar energie steken in de huidige auto, sowieso tot aan de zomervakantie.

"Daarna zullen we opnieuw een afweging maken en die keuze is afhankelijk van de stand in het wereldkampioenschap."

Doordat de auto's vanaf volgend jaar compleet nieuw zijn zou je kunnen denken dat Red Bull daarmee behoorlijk inlevert op de basis voor de auto's voor meerdere jaren daarna.

Volgens Marko kan Red Bull het zich sowieso niet veroorloven om dit jaar niet volop in te zetten op de huidige auto vanwege de titelkansen voor Max Verstappen.

Helmut Marko zei: "We kunnen dat Max niet aandoen nu hij voor het eerst een auto heeft waarin hij wereldkampioen kan worden."

Vooraf aan de Grand Prix van Portugal dacht Marko dat het team grote kans zou maken op de overwinning in de Algarve, omdat de auto daar waarschijnlijk goed zou gaan presteren.

Dat liep anders; Valterri Bottas reed de Mercedes naar de eerste startplaats, zijn teamgenoot Lewis Hamilton was niet te verslaan tijdens de race en pakte de overwinning. Duidelijk werd wel dat beide teams verschrikkelijk dicht bij elkaar zitten.

Helmut Marko: "Het is een taai kampioenschap. Barcelona is vergelijkbaar met Portugal dus ik hoop dat we daar terug kunnen vechten."

Christian Horner voegt daar aan toe: "We krijgen langzaam maar zeker een beter beeld van de sterke en zwakke punten van de auto's. De omstandigheden in Portugal waren erg buitengewoon, dus als we een standaard race in Barcelona hebben, zouden we nog meer moeten weten."