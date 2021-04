Hulkenberg over het succes van Red Bull: "Ik kan maar beter niet kijken want dan moet ik huilen"

Lang werd gedacht dat Nico Hülkenberg de logische opvolger zou zijn van Alexander Albon, welke het in het 2020 Formule 1-seizoen erg lastig had. Nico Hülkenberg heeft publiekelijk toegegeven dat hij lang en vaak heeft gepraat met het team uit Milton Keynes, maar deze hebben uiteindelijk voor Sergio Perez gekozen om Alexander Albon te vervangen voor het 2021-seizoen. Op een grappende wijze vertelde Nico Hülkenberg aan Ziggo Sport dat hij nu liever niet naar Red Bull kijkt, omdat die dan misschien wel zou kunnen gaan huilen.

Tijdens de wintertests voor het 2021-seizoen kwam naar voren dat Red Bull Racing wellicht wel de snelste auto van het veld was. Dit werd enigszins bevestigd toen Max Verstappen zijn wagen in Bahrein op pole zette met bijna vier tienden. Ook in Imola wekte Red Bull Racing de indruk dat zij de snelste wagen hadden.

"Ik kijk maar beter niet naar Red Bull Racing, want dan ga ik huilen", zo vertelde Hülkenberg aan Ziggo Sport. "Maar eerlijk gezegd denk ik er niet heel veel aan. Tijdens de tweede helft van het seizoen vorig jaar ben ik lang in gesprek geweest met Red Bull", zo vertelt Hülkenberg verder. "Maar toen Perez het eenmaal erg goed ging doen - en toen ook nog eens een race won - toen was het over voor mij."

Ondanks het feit dat Nico dit seizoen geen volwaardig zitje heeft in de sport, is hij nog steeds betrokken. Aston Martin F1 - één van zijn oude werkgevers - heeft hem aangenomen als test- en reservecoureur. Ook Mercedes heeft hem deze rol geboden. Echter, hij ziet zijn rol bij zijn oude werkgever als zijn prioriteit, aangezien zijn betrokkenheid bij Mercedes slechts voor en paar races nodig is.

"Ik ben meer een testcoureur voor Aston Martin, voor Mercedes is het maar een paar races. Hun reservecoureurs Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries rijden zelf Formule E en WEC, dus als zij niet beschikbaar zijn tijdens bepaalde weekenden dan ben ik degene die klaarstaat", zo concludeert Nico Hülkenberg.