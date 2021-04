'Bottas zal zich snel moeten verbeteren of hij wordt ontslagen"

Ralf Schumacher heeft Valtteri Bottas gewaarschuwd dat hij zijn niveau moet verhogen of het risico loopt dat Mercedes hem zal ontslaan. Bottas was afgelopen zondag betrokken bij een crash samen met George Russell, waardoor niet alle aandacht ging naar de overwinning van Max Verstappen maar grotendeels ook naar de nasleep van die crash.

Russell probeerde Bottas op het rechte stuk te passeren terwijl ze om de negende plaats streden. Die inhaalactie mislukte waarna het eindigde met een crash bij meer dan 300 kilometer per uur.

Maar terwijl de Brit sindsdien zijn excuses aanbiedt voor zijn capriolen op zondag, denkt Schumacher dat het grotere probleem bij Bottas ligt en zijn falen om vooraan te komen. In zijn column voor Sky Duitsland schreef Ralf: "Bottas moet zich afvragen waarom hij zich moet verdedigen tegen een Williams. De speculatie van George dat Valtteri zo handelde vanwege de speciale situatie - Russell is een Mercedes-junior en heeft ambities om het stoeltje van Bottas over te nemen - heeft Toto Wolff afgedaan als bullshit."

"Met meer dan 300 km/u wil Bottas zeker geen gevaarlijke situaties veroorzaken, maar hij wilde Russell ook zeker niet zomaar voorbij laten gaan. Ik ben ook geen fan van de houding van Russell in de interviews nadien."

"Hij is zo vaak op hetzelfde niveau geweest als Hamilton, maar hij is op dit moment ver weg. Bij Mercedes proberen ze het uit te leggen met een gebrek aan grip op de achteras van Bottas, voor mij heeft het hele Valtteri Bottas-pakket momenteel geen grip. Hij moet meer gaan presteren, anders kunnen ze hem wel eens ontslaan."