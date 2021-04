Mario Andretti: "Colton Herta verdient een kans in de Formule 1"

De Formule 1 krijgt steeds meer voet aan de grond in de Verenigde Staten. Liberty Media, eigenaar van de koningsklasse van de autosport, is Amerikaans. De grid bevat met Haas F1 Team een Amerikaans team (alleen voor hoe lang nog?). En vorige week kondigde de Formule 1 voor 2022 een tweede Grand Prix in de VS aan, Miami voegt zich bij vaste waarde Austin.

Het enige dat nog ontbreekt is een Amerikaanse Formule 1-coureur. Mario Andretti heeft nog wel een suggestie. IndyCar-rijder Colton Herta is wat hem betreft uitermate geschikt om de overstap naar de koningsklasse van de autosport te wagen. Dat laat de wereldkampioen van 1978 weten aan CNBC.

Andretti: "Zijn vader stuurde Colton als jonge jongen al naar Europa, waar hij in de Formule 3 geracet heeft. Hij kent daardoor al een aantal circuits en hij heeft er geleefd en getraind. In zijn debuutseizoen in de IndyCar Series heeft hij aangetoond dat hij een kans in de Formule 1 verdient. Hij won vooraanstaande races, zoals bijvoorbeeld op Austin."

"In die wedstrijd klopte hij twee van de beste coureurs die de IndyCar te bieden heeft, Colton hield Will Power en Scott Dixon de hele race achter zich. Hij is iemand waarvan ik hoop dat hij de mogelijkheid krijgt om aan de Formule 1 deel te nemen. Het zou geweldig zijn om weer een Amerikaanse coureur te hebben. Voor de VS is de Formule 1 zoiets als de Olympische Spelen."