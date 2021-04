Aston Martin krijgt wind van voren: "Kunnen niet tegen hun verlies"

Aston Martin F1 Team zit even in de hoek waar de klappen vallen. Sportief gaat het minder goed dan verwacht en naast de baan wekte de Britse renstal wrevel door de internationale autosportbond FIA te vragen om iets te doen aan het gebrek aan evenwicht tussen teams met een hoge rake en teams met een lage rake. Aston Martin voelt zich benadeeld door de regelwijzigingen van afgelopen winter.

Het Britse merk keerde na meer dan zestig jaar terug in de Formule 1, maar het team is in grote lijnen hetzelfde als wat Racing Point vorig jaar was. Ook toen al was de renstal voor de auto voor een groot deel afhankelijk van de filosofie van Mercedes. Dat nekt Aston Martin nu. Mercedes is wel in staat om zich op eigen kracht uit de nesten te werken, maar Aston Martin heeft de FIA nodig.

Een zwaktebod, vindt oud-coureur Ralf Schumacher. "De grote baas, Lawrence Stroll, kan gewoon niet tegen zijn verlies. Hij is een succesvol zakenman, hij is niet gewend om op zijn bek te gaan. Hij is ook iemand die zich wil laten gelden en hij probeert dat nu op deze manier. Maar ik ben bang voor hem dat het dit keer niet gaat lukken, Aston Martin zet zich zo alleen maar voor schut."

Schumacher vermoedt dat de straf die Racing Point vorig jaar incasseerde vanwege het gebruik van onderdelen die gekopieerd waren van Mercedes een rol speelt in de houding van Aston Martin nu. "Misschien denken ze dat ze daardoor nu recht hebben op een gunst van de FIA of iets dergelijks. Het is vreemd om al in het tweede raceweekend te concluderen dat je benadeeld bent."

Pirelli

De reglementswijzigingen zijn ingegeven op aandringen van bandenleverancier Pirelli. Mario Isola van de Italiaanse bandenfirma vindt de klaagzang van Aston Martin ook overdreven en vergezocht. "Elke verandering gaat gepaard met winnaars en verliezers, het ligt de een beter dan de ander. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen."

"Wij konden simpelweg niet garanderen dat we veilige banden konden leveren als de FIA niet zou ingrijpen. Alles is in rap tempo geregeld, met een beperkte hoeveelheid testkilometers. Wij willen geen enkel team benadelen, we hebben alleen veranderingen geadopteerd die alle teams zouden treffen. In mijn ogen hebben we daarbij voor de meest redelijke oplossing gekozen."