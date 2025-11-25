De titelstrijd tussen Max Verstappen en McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri nadert zijn climax. Verstappen staat nog slechts 24 WK-punten achter op Norris, en in de komende twee races kan er nog van alles gebeuren. Volgens Ralf Schumacher is het voor McLaren beter als ze snel teamorders gaan doorvoeren.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Uren na de race kwam het bericht dat de bodemplanken van de auto's van Norris en Piastri te ver waren afgesleten, en daarom werden ze gediskwalificeerd. Dit veranderde de stand van zaken in het wereldkampioenschap, waardoor Verstappen nu weer echt in de race is voor het goud.

Verstappen staat nu op gelijke hoogte met Piastri, en heeft nog maar 24 punten achterstand op Norris. De Brit kan in theorie al wereldkampioen worden in Qatar, maar dan moet hij wel beter presteren dan Verstappen. Of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Verstappen won vorig jaar de race in Losail, terwijl ze bij Red Bull al hebben aangegeven dat ze niets meer te verliezen hebben.

Moet McLaren Norris een voordeel geven?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt in gesprek met Sport.de dat McLaren zo snel mogelijk afscheid moet nemen van de welbekende Papaja Rules: "Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Norris verdient nu zeker voorrang en Piastri zal hem steun moeten geven."

'Norris gaat de titel pakken'

Schumacher durft niet uit te sluiten dat Norris al in Qatar de wereldtitel gaat pakken: "Ik denk zelf dat de kans groot is dat McLaren het sterkste team zal zijn in Qatar. Max kan daar zeker snel zijn, maar McLaren zal, vanwege de warmere temperaturen, een aanzienlijk voordeel hebben."

De Duitse oud-coureur denkt dan ook dat het voor Verstappen een veel te lastige opgave gaat worden: "Hoewel ik zeker blij ben voor Max, denk ik niet dat hij dit jaar het wereldkampioenschap gaat winnen. Norris steekt echt in een geweldige vorm, en ik denk ook dat hij uiteindelijk wereldkampioen gaat worden."