user icon
icon

Verstappen zet McLaren onder druk: "Piastri moet Norris helpen!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen zet McLaren onder druk: "Piastri moet Norris helpen!"
  • Gepubliceerd op 25 nov 2025 12:09
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

De titelstrijd tussen Max Verstappen en McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri nadert zijn climax. Verstappen staat nog slechts 24 WK-punten achter op Norris, en in de komende twee races kan er nog van alles gebeuren. Volgens Ralf Schumacher is het voor McLaren beter als ze snel teamorders gaan doorvoeren.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Uren na de race kwam het bericht dat de bodemplanken van de auto's van Norris en Piastri te ver waren afgesleten, en daarom werden ze gediskwalificeerd. Dit veranderde de stand van zaken in het wereldkampioenschap, waardoor Verstappen nu weer echt in de race is voor het goud.

Meer over McLaren Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

Verstappen staat nu op gelijke hoogte met Piastri, en heeft nog maar 24 punten achterstand op Norris. De Brit kan in theorie al wereldkampioen worden in Qatar, maar dan moet hij wel beter presteren dan Verstappen. Of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Verstappen won vorig jaar de race in Losail, terwijl ze bij Red Bull al hebben aangegeven dat ze niets meer te verliezen hebben.

Moet McLaren Norris een voordeel geven?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt in gesprek met Sport.de dat McLaren zo snel mogelijk afscheid moet nemen van de welbekende Papaja Rules: "Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Norris verdient nu zeker voorrang en Piastri zal hem steun moeten geven."

'Norris gaat de titel pakken'

Schumacher durft niet uit te sluiten dat Norris al in Qatar de wereldtitel gaat pakken: "Ik denk zelf dat de kans groot is dat McLaren het sterkste team zal zijn in Qatar. Max kan daar zeker snel zijn, maar McLaren zal, vanwege de warmere temperaturen, een aanzienlijk voordeel hebben."

De Duitse oud-coureur denkt dan ook dat het voor Verstappen een veel te lastige opgave gaat worden: "Hoewel ik zeker blij ben voor Max, denk ik niet dat hij dit jaar het wereldkampioenschap gaat winnen. Norris steekt echt in een geweldige vorm, en ik denk ook dat hij uiteindelijk wereldkampioen gaat worden."

vosje1991

Posts: 460

Piastri moet maar 1 ding. En dat is hopen dat Norris niet finished zodat hij de leiding in het kampioenschap weer over kan nemen.

  • 2
  • 25 nov 2025 - 12:09
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher McLaren Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • vosje1991

    Posts: 460

    Piastri moet maar 1 ding. En dat is hopen dat Norris niet finished zodat hij de leiding in het kampioenschap weer over kan nemen.

    • + 2
    • 25 nov 2025 - 12:09
    • dumdumdum

      Posts: 2.713

      Dan moet Piastri hem wel winnen. Voor het kampioenschap zou het het mooiste zijn als ze alle 3 de laatste race starten met een gelijk aantal punten.

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 12:47
  • jd2000

    Posts: 7.442

    Ralf moet toch ook snappen dat het te laat is voor teamorders. Lijkt mij ondenkbaar dat Piastri met Webber als manager daar in gaat trappen.

    • + 2
    • 25 nov 2025 - 12:10
    • gridiron

      Posts: 2.974

      Daarbij, waarom zou hij Lando moeten helpen?. Hij gaat er geen extra premie voor krijgen.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 12:17
  • NicoS

    Posts: 19.683

    Die warmte valt wel mee, in de avond zakt de temperatuur naar 21 graden. Asfalt zal ook geen 50 graden aantikken zoals in Austin en Mexico.

    • + 2
    • 25 nov 2025 - 12:29
  • OrangeArrows

    Posts: 3.307

    Hij maakt gewoon nog kans op de titel. Waarom zou hij dan helpen?

    • + 1
    • 25 nov 2025 - 12:31
  • Runningupthathill

    Posts: 18.479

    Norris heeft toch helemaal geen hulp nodig? Hij moet gewoon drie keer derde worden, dat mag achter Piastri en Verstappen.

    • + 1
    • 25 nov 2025 - 12:33
  • gridiron

    Posts: 2.974

    Piastri moet Norris niet helpen, waarom zou hij. Als Lando de titel pakt gaat hij (Piastri) volgend jaar geen cent meer verdien. Als hij echter zelf de titel nog kan pakken ............

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 12:50
  • DutchTifosi

    Posts: 2.775

    Ja, maar alleen als Norris buiten Piastri's bereik is voor Abu Dhabi. Je krijgt niet elk jaar een kans om te strijden voor de wereldtitel, dus waarom zou je dan niet tot het allerlaatste moment voor vechten?

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 13:03

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar