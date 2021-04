Ontwikkeling Alpine A521 vertraagd door problemen in windtunnel

Het team van Alpine is dit seizoen stroef uit de startblokken gekomen. Coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon bungelen telkens aan de staart van de middenmoot. In de Grand Prix van Emilia-Romagna scoorde de Franse renstal met pijn en moeite de eerste punten van het jaar, maar dat neemt niet weg dat de A521 momenteel niet snel genoeg is.

De oorzaak daarvoor ligt in de windtunnel, stelt Alpine-directeur Marcin Budkowski. "Bij de wintertest in Bahrein wisten we door de reglementswijzigingen al dat we met de wind behoorlijk tegen zouden arriveren. Er zijn wat problemen in de windtunnel geweest die onze ontwikkeling vertraagd hebben. We wisten dat we geen goede winter achter de rug hadden gehad en in de achtervolging moesten, en de test voor aanvang van het seizoen bevestigde dat."

In Imola introduceerde Alpine updates voor de A521, maar het zette weinig zoden aan de dijk. "We hebben ons sinds de test wel verbeterd, maar we lopen nog achter de feiten aan. In Bahrein finishten we min of meer waar we verwacht hadden, al hadden we de auto's die we voor en achter ons verwacht hadden mis. Wij waren niet de enige, uit gesprekken met leden van andere teams is gebleken dat zij ook een iets andere pikorde verwacht hadden", aldus Budkowski.