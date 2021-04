Mick Schumacher: "Ik pushte te veel en verloor 2 tienden"

Mick Schumacher rijdt dit weekend zijn tweede F1-race van zijn leven en hoopt het beter te doen dan in Bahrein. Het zal geen makkelijke opgave zijn voor de jonge telg van de familie Schumacher, aangezien de Haas F1-wagen niet lekker op de weg ligt en vrijwel ieder moment kan uitbreken.

Het chassis is niet top en zal ook niet verder ontwikkeld worden, zo liet Haas-teambaas Gunther Steiner eerder weten. De wagen die er nu is zullen Schumacher en teamgenoot Nikita Mazepin het mee moeten doen.

In de spiegel kijken

Schumacher start morgen als achttiende en dus niet op de laatste rij. Dat komt doordat hij teamgenoot Mazepin versloeg en Yuki Tsunoda crashte en daardoor achteraan start. Mick was niet tevreden met zichzelf: "Ik pushte te veel, maar helaas verloor ik het bij de Variante Alta chicane. Er had nog wel twee tienden ingezeten denk ik eerlijk gezegd."

"Het goede is dat we weten dat we onszelf kunnen verbeteren, we zijn nog niet aan het einde. We zagen verbetering ten opzichte van Bahrein, dus ik ben heel blij dat we dat voor ons zien."

"We zullen afwachten wat er morgen in de race gebeurt, lange runs zorgen altijd voor een ander beeld dan tijdens de kwalificatie. Het is moeilijk te voorspellen wat er gebeurt tijdens de vrije trainingen, iedereen probeert andere dingen en afstellingen. Ik ben me bewust van hoe Bahrein is gegaan dus daar zal ik dit weekend rekening mee houden. Ik kijk er gewoon naar uit om morgen weer te racen."