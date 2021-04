George Russell ontkent dat er sprake is van ruzie met Lewis Hamilton

Williams-coureur George Russell bestrijdt dat er sprake is van enige animositeit tussen hem en Mercedes-rijder Lewis Hamilton. Sommige, met name Britse media, zijn op een quote van Russell gedoken waarin de Brit zou hebben gezegd dat hij na de Grand Prix van Sakhir van vorig seizoen niet meer met zijn landgenoot Hamilton zou hebben gesproken.

Russell nam in Sakhir de plaats van Hamilton bij Mercedes in, omdat de zevenvoudig wereldkampioen positief getest was op het coronavirus. Zijn vervanger deed het uitstekend, wat voor sommigen het bewijs vormde dat Hamilton minder goed is dan gedacht en dat hij zijn successen vooral te danken heeft aan het materiaal.

In dat kader, en ook gezien de mogelijke toekomst van Russell bij Mercedes, zou het saillant zijn als de twee elkaar nu ontlopen in de paddock, maar niets is minder waar. Russell is zich in elk geval niet bewust van enige onenigheid met Hamilton. "Ik kreeg de vraag of ik na de Grand Prix in Bahrein met Lewis had gesproken. Nee, ik had hem niet gesproken, maar ik spreek hem nooit na een Grand Prix."

"We racen tegen elkaar en als ik hem tegenkom in de paddock maken we een praatje met elkaar. We hebben elkaar dit jaar al meermaals gezien en dan geven we elkaar een boks of iets dergelijks. Zo gaat het al sinds 2019, dus ver voor de Grand Prix van Sakhir van vorig seizoen. Mijn relatie met Lewis is hetzelfde als met elke andere rijder, prima. Er is geen sprake van ruzie of wrevel tussen Lewis en mij."