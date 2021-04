Ook Williams laat de bolide voor 2021 grotendeels voor wat het is

In navolging van Haas F1 Team heeft ook Williams aangegeven dit jaar vooral als overgangsjaar te beschouwen. De blik van de Britse renstal is eveneens meer op 2022 gericht, alleen iets minder nadrukkelijk dan bij Haas F1. Dat team doet na Imola niks meer aan de ontwikkeling van de huidige auto. Williams is wel van plan om de FW43B nog iets verder door te ontwikkelen, maar het mag niet te veel moeite kosten.

Williams-directeur Jost Capito schetst de situatie: "2021 is een overgangsjaar, we focussen ons meer op 2022. We zullen niets laten liggen en geen compromissen sluiten bij de auto voor volgend seizoen. We kunnen ook niet zo heel veel meer doen aan de huidige wagen. We zijn strijdbaar en blijven pushen, we weten waar we staan met dit pakket. We gaan verder met de ontwikkeling van de FW43B, maar alleen als het niet ten koste gaat van de bolide voor 2022."

Een achterhoededuel met Haas F1 ligt in het verschiet, waarbij Williams iets betere papieren lijkt te hebben. Coureur Nicholas Latifi is in ieder geval te spreken over hoe zijn auto in Bahrein aanvoelde. "Om heel eerlijk te zijn heeft de wagen me ondanks de moeilijkheden positief verrast tijdens het eerste Grand Prix-weekend van dit seizoen, vergeleken met hoe de auto vorig jaar aanvoelde."

"Dat geeft ons hoop en optimisme voor Imola, waar de omstandigheden wat stabieler en meer voorspelbaar zijn en de lay-out van het circuit onze bolide beter zou moeten liggen. Ik ben benieuwd hoe we daar zullen presteren en misschien krijgen we dan een beter beeld van waar we ons de rest van dit seizoen zullen begeven in de pikorde", aldus de Canadees.