Net zoals de vorige 'roze Mercedes' profiteerde van de samenwerking met Mercedes, heeft de 'groene Mercedes' van Aston Martin dit jaar pijn van de samenwerking met het kampioenschapsteam. Dat is de mening onder andere Ralf Schumacher en Helmut Marko, die de huidige problemen van het Mercedes-fabrieksteam in verband brengen met die van het satellietteam.

"Aston Martin heeft een nieuw concept, maar het werkt niet goed omdat ze het concept niet zelf hebben uitgewerkt", zei Schumacher tegen Sport1. "Het probleem is dat wanneer er wijzigingen worden aangebracht het team niet in staat is om alles direct te begrijpen. Het spijt me voor Sebastian Vettel, want het is een enorm probleem dat tijd zal vergen", zei de voormalige F1-coureur .

Helmut Marko van Red Bull is het ermee eens dat het Mercedes-achtige concept van Aston Martin, terwijl het vorig jaar Racing Point hielp, nu het team schade kan berokkenen na de regelwijzigingen op aerodynamisch vlak voor 2021.

"Ik was van mening dat Sebastian een jaar vrij moest nemen. Ik denk dat er komend jaar veel mogelijk zal zijn binnen de Formule 1. Maar dat deed hij niet en nu zit hij in de Aston Martin, die natuurlijk lijden onder de situatie - vergelijkbaar met Mercedes. Al moet wel gezegd worden dat Mercedes een zeer sterke auto heeft", zei hij tegen formel1.de.