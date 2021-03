Ross Brawn blij dat Max Verstappen niet won: "Dit willen we niet zien"

F1-directeur Ross Brawn zei dat het een 'nare smaak' zou hebben overgehouden als Max Verstappen de GP van Bahrein had gewonnen met een tijdstraf. Verstappen en Lewis Hamilton begonnen het seizoen 2021 in stijl met een epische strijd om de overwinning in de Grand Prix van Bahrein, waarbij Hamilton uiteindelijk de eerste race van het seizoen wist te winnen.

Het was echter bijna een ander verhaal, want Verstappen haalde Hamilton in bocht 4 in om de leiding van de race. Hij gaf die echter terug omdat Red Bull Racing hem dat verzocht vanwege de track limits die waren overschreden. Na de race zei Verstappen over de boordradio tegen zijn team: "Waarom liet je me niet gaan? Ik had makkelijk vijf seconden van hem weg kunnen rijden en een straf krijgen. Ik verlies liever zo dan zo tweede te worden."

Maar Brawn is blij dat Red Bull en Verstappen daar niet voor hebben gekozen, wat een 'nare smaak' zou hebben achtergelaten. In zijn column na de race schrijft de voormalig technisch directeur van Ferrari: "Wat echt bemoedigend is voor het komende seizoen, is dat er bij de eerste meting is gebleken dat er een echte strijd is tussen Mercedes en Red Bull, en Hamilton en Verstappen."

"De Grand Prix van Bahrein ging over strategie en het hebben van een voorsprong op het circuit. Mercedes kwam deze keer als beste uit de bus met hun agressievere aanpak. Zowel Verstappen als Hamilton waren waardige winnaars, maar uiteindelijk was het Hamilton die de betere race reed. Verstappen werd op het einde een beetje ruig en ruw."

"Maar vergis je niet, dit was een fantastische race, het soort waarin de overwinning op de allerbeste marges werd beslist.

"Ik denk dat Red Bull de juiste beslissing heeft genomen om Verstappen te vertellen dat hij de positie terug moest geven aan Hamilton, nadat hij naast de titelverdediger kwam te rijden en hem zo in kon halen. Als Verstappen na een overtreding voldoende seconden had weten te pakken en de race had gewonnen, had dat een nare smaak achtergelaten. We willen races die op die manier worden gewonnen niet zien."