FIA-wedstrijdleider Michael Masi geeft uitleg over track limits van Hamilton en Verstappen

Voorafgaand aan de raceweekenden is er altijd uitleg over de track limits per circuit. Voor iedere vrije training toont F1 TV een video met uitleg waarin de Safety Car te zien is, die aangeeft waar je niet buiten het circuit mag rijden omdat er anders een straf op zal staan. Tijdens de trainingen en kwalificatie is dat het afnemen van de tijd die in die ronde is gereden, tijdens de race is dat een tijdstraf.

Het is dus altijd voor het weekend al duidelijk wat wel en wat niet mag, iets dat ook nog in de rijdersbriefing wordt besproken. Des te vreemder was het dat beide Mercedes-coureurs in bocht 4 gebruik maakten van het stuk asfalt naast de baan en zo ruimer de bocht namen en dus meer snelheid konden meenemen.

Toen Max Verstappen dit ook deed werd uiteindelijk Lewis Hamilton door de wedstrijdleiding erop gewezen. Toen de Nederlander zijn inhaalactie op Hamilton inzette maakte hij ook gebruik van dit stuk, waarna Red Bull hem opriep de positie terug te geven aan Hamilton.

Na de race waren er veel fans boos en wilden uitleg. Die uitleg ging Will Buxton halen bij FIA wedstrijdleider Michael Masi, die graag uitleg wilde geven.

Masi zei tegen Buxton: "Het is een grijs gebied maar als de coureurs wiel aan wiel racen en er een voordeel mee behalen dan krijgen ze daarvoor een straf. Lewis maakte ook gebruik van dat stuk asfalt maar werd teruggefloten, waarna het team hem doorgaf dat het niet meer mocht."

"Wat betreft Max; hij zette zijn inhaalactie in en ging te wijd waardoor hij een voordeel behaalde. Hij gaf uit zichzelf die positie terug."