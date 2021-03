Samenvatting GP Bahrein: Verstappen verliest gevecht vooraan, Hamilton wint GP Bahrein

om 18:00 lokale tijd werden de vijf lampen boven het Bahrain International Circuit en kon de 2021 Bahrain Grand Prix en tevens de eerste race van het seizoen van start gaan. Max Verstappen startte de race vanaf pole, met Hamilton en Bottas achter hem. Hieronder volgt een samenvatting hoe de Grand Prix van Bahrein verliep.

Perez lijkt de race niet te starten, weet RB16B vervolgens weer aan de praat te krijgen

Nadat Perez zijn accu en control electronics waren vervangen, viel de RB16B van Perez tijdens de formation lap stil. Een extra formation lap zal gereden worden, aangezien zijn gestrande RB16B niet op tijd weggehaald kon worden. Echter, direct na die melding weet hij zijn RB16B aan de praat te krijgen, en zal de race starten vanuit de pitstraat.

Meteen na de start is er een safety car. Nikita Mazepin spinde bij het uitkomen van bocht 2 van de baan af en raakte keihard de vangrail. HIj ging te vroeg en/of te hard op zijn gas en verloor grip aan de achterkant van zijn wagen. Ondertussen meldt Max Verstappen dat hij iets raars voelt bij zijn gaspedaal.

Pierre Gasly verloor in bocht 6 zijn voorvleugel na een touché met Daniel Ricciardo, daardoor verloor hij zijn voorvleugel. Na een korte virtual safety car rijdt Pierre Gasly terug de pits in voor een nieuwe neus. Verstappen meldt ondertussen dat het probleem met zijn gaspedaal aanhoudt. Ook meldt hij dat zijn team zijn batterijniveau in de gaten moet houden. Ondertussen blijft het gat tussen Verstappen en Hamilton vooraan 1.8 seconde.

Tijdens ronde 14 pit Lewis Hamilton voor een nieuw setje harde banden, als poging om een undercut op Verstappen te proberen. Verstappen, echter, pit vooralsnog zelf niet. Mercedes haalt wel Bottas naar binnen, die achter Sergio Perez uitkomt.

In ronde 17 pit Verstappen ook. Hij wisselt naar een nieuwe set medium-banden, daar waar Lewis Hamilton op harde banden rijdt. Hij komt achter Hamilton uit. Verstappen klaagt dat hij écht een probleem heeft; schijnbaar heeft de Nederlander geen grip bij het uitkomen van bocht 1. Echter, hij loopt na zijn pitstop flink in op Lewis Hamilton.

Ondertussen ontvouwt zich een geweldig gevecht in het middenveld tussen Alonso, Vettel en Sainz. Ook Perez weet zich te mengen in het middenveld gevecht.

In ronde 29 duikt Lewis Hamilton wederom weer de pits in voor een set nieuwe harde banden. In ronde 31 komt Valtteri Bottas ook naar binnen, maar een extreem langzame stop zorgde ervoor dat de Fin terugviel naar P5.

Fernando Alonso moest na 34 ronden uitvallen. De Spanjaard had last van wegvallende remmen en moest voorzichtig de pits inrijden; Alonso scoort op zijn Formule 1-rentree geen punten.

Tijdens ronde 39 komt Sergio Perez naar binnen voor een setje gebruikte mediums. De Mexicaan valt terug naar P7 achter Daniel Ricciardo en voor Lance Stroll.

Verstappen jaagt Hamilton op

Tijdens ronde 40 komt Max Verstappen naar binnen voor een nieuw setje harde banden. Deze harde banden zijn 11 ronden jonger dan die van Lewis Hamilton. Verstappen krijgt te horen dat hij moet zorgen dat hij genoeg banden over moet hebben zodra hij dicht in de buurt komt van Hamilton. Tijdens ronde 51 heeft Verstappen zichzelf binnen een seconde gereden van Lewis Hamilton en is zijn DRS actief. Tijdens ronde 53 weet Verstappen zijn RB16B weer voorbij Lewis Hamilton te rijden. Hij pakte de Brit buitenlangs in bocht 4. Echter, na bocht 10 weet Hamilton zijn W12 weer voorbij Verstappen te zetten. Verstappen moest - omdat hij Hamilton schijnbaar buiten de baanlimieten inhaalde in bocht 4 - Hamilton er langs laten.

Hamilton heeft deze eerste plek daarna niet meer uit handen gegeven, en Verstappen werd nipt tweede. Valtteri Bottas vulde de laatste podiumplek aan.