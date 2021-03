Vasseur na goede kwalificatie: "Het net missen van Q3 toont onze vooruitgang"

Alfa Romeo kan tevreden terugkijken op een goede kwalificatie. Het team uit Zwitserland onder leiding van Frédéric Vasseur kon de eerste kwalificatiesessie doorstaan met beide auto’s. De derde sessie konden de coureurs niet bereiken. Q2 was het maximaal haalbare met Antonio Giovinazzi die mag starten vanaf P12 en Kimi Raikkonen vanaf P14.

Het weekend verliep niet vlekkeloos voor het team. Kimi Raikkonen veroorzaakte de eerste (kleine) crash van het seizoen tijdens de vrijdagtraining en Giovinazzi had moeite met de balans van de auto. Alfa Romeo-teambaas Vasseur kon moeilijk inschatten op welke posities het team zou gaan starten tijdens de eerste race van het seizoen.

Vorig seizoen hadden de coureurs van Alfa Romeo de grootste moeite om Q2 te bereiken. Nu was het tijdens de eerste kwalificatie van het seizoen meteen raak, zelfs met twee bolides. De teambaas kijkt er tevreden op terug. “Ons doel was om beide auto's in Q2 te krijgen en dat is gelukt. We kwamen zelfs heel dicht bij de top tien”, zo vertelt hij in het persbericht van Alfa Romeo.

Vasseur meent dat het team sterker is dan vorig jaar en daar is het net missen van Q3 het bewijs van. “Het missen van Q3 met minder dan een tiende toont echt de vooruitgang die we hebben geboekt ten opzichte van vorig jaar. Het is een mooie beloning voor het team na het goede werk van de winter. We hebben bewezen dat ons optimisme na het testen gegrond was en dat we dit seizoen een stuk competitiever kunnen zijn.”

De teambaas denkt als het team blijft verbeteren, een goed seizoen voor de deur staat. “Er is echter nog veel werk aan de winkel. We moeten ons pakket blijven verfijnen om consistent in de top tien te kunnen staan en regelmatig om punten te vechten, maar we hebben zeker een aantal grote stappen in de goede richting gemaakt."