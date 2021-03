George Russell: "FW43B bezit meer potentie dan zijn voorgangers"

Williams-coureur George Russell acht het niet ondenkbaar dat zijn werkgever dit jaar weer punten scoort, na het puntloze 2020. Zelf heeft de Brit in twee jaar in dienst bij de Britse renstal nog geen punten gescoord, maar hij verloste zichzelf tijdens zijn invalbeurt bij Mercedes in Sakhir vorig seizoen van de hatelijke nul. Daar wil hij nu punten namens Williams aan toevoegen.

De voortekenen zijn in ieder geval gunstig, de FW43B lijkt een betere auto dan zijn voorgangers. Russell: "Dat klopt, ik geloof dat de huidige wagen duidelijk meer potentie bezit dan de vorige twee bolides van Williams waar ik mee gereden heb. We kwamen vorig jaar al een paar keer aardig in de buurt van de punten. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om dit seizoen wat puntjes te sprokkelen."

Verwacht Williams en Russell komend weekend in Bahrein echter nog niet in de punten, waarschuwt de Brit. "Nee, ik vrees dat het er dit weekend nog niet in zit. Ik voorzie een listig weekend voor ons gezien de voorspelde weersomstandigheden, maar ik geloof wel dat we op een gegeven moment dit seizoen onder normale omstandigheden de ware snelheid van onze nieuwe auto kunnen tonen. En dat tempo is positiever dan wat we de afgelopen twee jaar hebben laten zien."

Russell vindt niet dat Williams een alles-of-niks strategie moet hanteren, zoals concurrent Haas F1 Team vorig seizoen een paar keer deed. "Dat kan een verraderlijke aanpak zijn en een demoraliserend effect hebben op het team. Als je elke zondag alles op een bepaalde uitkomst gokt en vervolgens hoopt op het beste, dan betaalt dat zich waarschijnlijk in 22 van de 23 gevallen niet uit."